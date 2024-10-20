男遭囚台中豪宅虐死！高大成：「遺體3情況」可比對兇嫌進出時間

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區七期豪宅傳出命案，一名26歲許男疑似遭到3嫌虐打，昨晚當場死在豪宅內。檢警針對此案三緘其口，不肯對外透露案情。知名法醫高大成提出，從死者傷痕、鬍子以及肛溫，可以推算出是何時死亡、何時遭綁的關鍵時間軸，進而比對出當時進出大樓的可疑人士，找出兇嫌。

▲台中七期一棟豪宅傳出命案。（圖／記者白珈陽攝）



▲中山附醫法醫科主任高大成今日說明遭毆虐死死者可能情況。（圖／記者許權毅攝）



高大成說，第一點要先查看身上傷痕，若是紅紅的，可能就是遭打後第一天，若是有瘀青情況，為第二天，有深黃色或是淡黃色瘀青就是第三天或第四天，若瘀青已經快要消失，代表時間已經達到1周左右，若是上述情況都有，可能就是每天都遭到毆打。

高大成指出，若是遭到虐打死亡者，致死情況通常為3種。第一，頭部顱內出血，造成中樞神經衰竭症；第二，肋骨骨折引起氣胸血胸，引起呼吸衰竭；第三，腹部臟器引起肝臟脾臟破裂，造成腹腔內大出血死亡，這3種情況都可用外表看出。

高大成接著說，若要進一步推算死亡時間，除了利用傷痕，肛溫會更加準確，比如測量得出是32度，依照人體體溫為37度回推，代表死者死亡約5小時，因為人體死亡後，大約會是1小時降1度體溫。

再者，利用鬍子一日會長0.16公分可推算，假設是死亡前5天遭綁，代表鬍子會長0.8公分。可以據以上幾點推算，死者是何時遭綁、何時死亡，並跟相關時間點去查找進出人士，找出兇嫌。