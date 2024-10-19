補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

▲立法委員丁學忠邀集水利署林元鵬副署長、縣政府及地方民代會勘，爭取中央治水經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

極端氣候變遷影響下，短時間的強降雨常常造成各地嚴重淹水災情，立法委員丁學忠特地邀集水利署副署長林元鵬、縣政府及地方民代會勘，爭取治水經費。成功爭取濟部水利署核定「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雲林縣第8批次治理工程」24件工程，合計補助44.7億元。

目前設計及用地取得等前置作業均已啟動，盼從根基強化雲林防洪韌性，改善易淹水地區聚落淹水風險，讓民眾有宜居的生活環境。立法委員丁學忠表示，面對極端氣候，雲林縣政府積極推動流域系統性防洪，並爭取前瞻計畫治水預算，但凱米颱風帶來的強降雨，打破過去的防洪標準，造成很多地方發生淹水災情，亟需中央經費挹注，改善雲林淹水情況。

此次核定治理工程在雲林海線鄉鎮主要改善排水系統，如：虎尾青埔分洪道、虎尾糖廠排水路治理、四湖牛挑灣排水、褒忠馬公厝大排、土庫舊虎尾溪排水、有才寮大排雲103下游段治理工程；抽水量能提升，水林大溝大排、水林番薯厝大排、口湖下崙大排、口湖尖山大排抽水量能提升。

以及虎尾青埔抽水站新建、水林萬興大排防潮閘門新建抽水站、北港客子厝大排抽水站及滯洪池新建、口湖蔦松大排新建抽水站、口湖新港大排抽水站新建；堤護岸加強，水林萬興大排全段加高、口湖蔦松大排堤岸補強、口湖尖山大排堤岸整建。

丁學忠強調，面對極端氣候挑戰，傳統的防災思維、防災體系，已難以全面因應，雲林縣府也提出2-5年的中長期計畫，總經費需求超過百億元，要求水利署能持續支持，分期分年補助，協助地方提高氣候變遷調適能力，建立早期預警機制及系統監測，提升社會韌性，才能真正保障人民的安全。

▲立法委員丁學忠邀集水利署林元鵬副署長、縣政府及地方民代會勘，爭取中央治水經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）