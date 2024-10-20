26歲男台中七期豪宅內遭虐死　2年前爸爸、阿公隔5天離世

▲台中七期豪宅傳出26歲男子在屋內遭人虐死。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

台中七期一棟豪宅驚傳命案，一名設籍新北市的26歲許姓男子被人發現陳屍屋內，且身上有大量傷痕，檢警不敢大意，傳出鎖定3名嫌疑人，封鎖消息偵辦中。許男戶籍住在石碇區，據當地里長透露，許男父親、阿公在2年前僅隔5天相繼過世，當時地方民眾也感到驚訝，今日又傳來許男死亡，更是令人訝異。

該里里長指出，自己的孫子跟許男正好認識，且頗有交情，因此對許男特別有印象，當時許家經營宮廟，後來結束後，許男跟著阿公、爸爸到別處生活，舊家原本就是向人承租，但是戶口沒有搬走。

回顧2年前，許男爸爸突然過世，僅僅相隔5天，換成許家阿公離世，一度讓在地鄉親感覺怪怪的，今日傳來許男死亡消息，里長也相當驚嚇。據了解，許男遺體預計近日進行解剖，釐清許男確切死因，檢警將通知家屬到場確認人別。

該案發生在昨日晚間19時許，許姓男子被人發現在七期一棟豪宅內死亡，且身上有多處傷痕。據了解，檢警鎖定至少3名犯嫌，不排除許男是遭3人虐死。據悉，案件與毒品、詐騙等案件有關連，正由檢警深入追查中，檢方針對此事，僅說偵辦中無內容對外說明，也不予證實。