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東北季風又來！雨彈轟7天「北東下到發紅」　降溫時間曝

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▲受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北及宜蘭、花蓮地區都有降雨，高溫在25度左右。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

秋季天氣多變，中央氣象署指出，今天受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北及宜蘭、花蓮地區都有降雨情形，明天東北季風減弱，僅大台北及東南部有雨，但雨勢趨緩，但周三另一波東北季風南下，北部及東半部降雨明顯，容易有局部大雨，且高溫下降到24、25度。

氣象署預報員葉致鈞說，未來一周東北季風消消長長，迎風面北部及東半部雨勢較大，中南部地區則晴到多雲的穩定天氣，目前要特別留意菲律賓東方海面的熱帶系統發展，對未來一周後期的天氣存在變數。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，今天受東北季風影響，基隆北海岸、大台北及宜花地區，都有降雨情況，受到地形影響，北海岸、台北山區甚至宜蘭山區，降雨相當明顯，從昨天下午到今上午9點半，宜蘭南澳鄉累積雨量達到353.5毫米，陽明山累積雨量也有231毫米，因此氣象署發布大雨特報。

他說，今天桃園以北、宜花及台東北邊都容易下雨，入夜之後降雨逐漸趨緩，明天白天東北季風就會減弱，水氣較少，大台北及東南部雖有局部降雨，但整體雨勢相比今天明顯趨緩，桃園以南及離島則維持晴到多雲。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致鈞指出，周二晚間另一波東北季風開始南下，周三北部、東半部有降雨出現，局部地區易有大雨。周四後除了東北季風影響，還有受到熱帶系統影響，北部及東南部都容易下雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨發生的機會，後期天氣要視熱帶系統發展狀況而定，天氣不穩定。

溫度方面，葉致鈞表示，今天因為東北季風影響，北部、東北部高溫大概在25度左右，明、後天東北季風減弱，高溫回升到28度，但周三另一波東北季風影響，高溫下降到24至25度，中南部則沒太大影響，高溫可達到30至32度。

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