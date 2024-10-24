潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝　恐向西衝襲台

記者閔文昱／台北報導

今（24日）受東北季風及潭美颱風外圍環流雙重影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區及宜、花、東雨勢最明顯，有長、短延時強降雨，並有局部豪雨等級以上降雨發生。中央氣象署預估，今晚到明（25日）清晨仍然是影響的高峰期，至於今天上午生成的熱帶性低氣壓TD25，未來有機會生成今年第21號颱風「康芮」，不排除在抵達菲律賓東方海面後，將繼續往西移動靠近台灣。

根據氣象署統計，從昨天開始，降雨分布主要在北北基和宜蘭地區，而今天花東地區的降雨也逐漸增加，昨天凌晨到目前為止，台北山區陽明山累積降雨已達到768.5毫米，基隆市暖暖區、宜蘭山區累積雨量破400毫米，新北市的汐止區也有369.5的累積雨量，由於降雨持續，預估累積雨量還會上升。

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▲各地累積雨量。（圖／氣象署，下同）

氣象署預報員謝佩芸表示，明天受東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；台灣東半部、基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有陣雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區有局部短暫陣雨，東北部及東部山區甚至有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。

到了周六（26日）颱風遠離，但仍受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

據氣象署資訊，潭美颱風今日下午2時中心位於鵝鑾鼻南方580公里之海面上，即在呂宋島西部近海，向西進行。謝佩芸指出，潭美在經過南海的期間，由於導引氣流改變，因此預計颱風在接近海南島到越南的時期可能會有迴轉的現象，並在南海一帶移動，影響台灣機率較低。

▲準颱風「康芮」未來其位置、強度及路徑仍有較大不確定性。（圖／氣象署）

至於菲律賓東方至關島海面為大低壓區，目前已生成的熱帶性低氣壓TD25。謝佩芸表示，該低氣壓未來有發展為颱風的趨勢，預計朝偏西到西北的方向移動，並在下周一、二抵達菲律賓東方海面，不過由於所處環境氣流較複雜，後續預估路徑較分歧，有資料顯示屆時颱風將北轉離開，但也有資料預測颱風會持續向西或是西北方朝台灣移動，目前變數還相當大，氣象署將密切注意。