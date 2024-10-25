潭美颱風路徑詭異「轉東又向西」雨彈再一天　下周降溫狂跌7度

▲潭美颱風進入南海以後，仍有些殘存水氣，明天東半部持續有局部短暫陣雨。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣依舊不穩定，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，隨著潭美颱風進入南海以後，仍有些殘存水氣，預估明天東半部持續有局部短暫陣雨機會，潭美未來路徑有些詭譎，周末到下周前期往西後又迴轉向東，下周後期又會再度轉向西移動，不過強度逐漸減弱，不會再次為台灣帶來影響。

歐宗學今日在「天氣風險 WeatherRisk」表示，隨著潭美颱風穿越菲律賓呂宋島進入南海以後，北上至台灣附近的外圍環流水氣也有減少趨勢，北部天氣逐漸好轉。迎風面地區還是頻繁有雨，但下雨的範圍、持續性以及雨量相較昨天減緩許多。

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他說，東半部仍然要留意，東北季風減弱以後轉為偏東至東南風環境，還是有利潭美颱風的外圍環流水氣移入，今天一整天都還是有陣雨發生機會，也會有局部較大雨勢發生，預估要到入夜以後，整體降雨才會再進一步緩和。

歐宗學表示，周末潭美颱風逐漸脫離台灣附近，但仍有些殘存水氣，預估明天東半部持續有局部短暫陣雨，西半部注意午後可能有局部短暫陣雨，不排除有瞬間較大雨勢，降雨熱區偏向山區附近，南部平地有較高機會受到影響，可能有部分雨勢持續到夜間。周日以午後短暫陣雨天氣為主，各地山區、南部、東半部地區要注意下午時段的天氣變化。

「潭美颱風未來的路徑有些詭譎。」歐宗學指出，周末到下周前期會往西後又迴轉向東，下周後期又會再度轉向西移動，主要是引導氣流有較大的變化，不過在這段過程當中強度會逐漸減弱，也不會再次為台灣帶來影響。

他表示，下周的天氣還是跟颱風有點關係，今晨在關島附近新生成颱風康芮，未來將先往西移動至菲律賓東方海面，後續轉北至東北方向朝日本南方海面移動，預估不會接近台灣、沒直接影響。但又會間接加強東北季風，目前來看下周持續受東北季風影響，前期水氣較多、迎風面降雨頻繁，仍有不確定性。

溫度部分，歐宗學指出，今天到周末期間東北季風強度弱，以偏東到東南風環境為主，各地氣溫有回升趨勢，尤其北部回溫明顯，桃園以北白天高溫可達28至29度，新竹以南普遍可達31至32度，東部持續陰雨，高溫普遍27至28度。

他表示，周末期間各地都有30至32度高溫機會，但下周一新一波東北季風南下，北部、東北部明顯降溫，幅度可能達到5至7度，近期天氣及氣溫變化大，要適時調整穿著因應。