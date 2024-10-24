LIVE／雨還沒停！宜蘭今晚10點前宣布「明是否停班課」　氣象署說明

記者閔文昱／台北報導

今（24日）受東北季風及潭美颱風外圍環流雙重影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區及宜、花、東雨勢最明顯，有長、短延時強降雨，並有局部豪雨等級以上降雨發生，預估雨勢將持續到明天上午，目前除了宜蘭縣將在今晚10點前宣布明天是否停班課外，全台各縣市明天均為正常上班上課，氣象署將於20時30分說明最新的天氣預報。

根據氣象資訊，今年第20號輕度颱風潭美，今日下午2時中心位於鵝鑾鼻南方580公里之海面上，即在呂宋島西部近海，向西進行，受其外圍環流及東北季風雙重影響，今日基隆北海岸及大台北山區、東北部山區、東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，明日東北部及東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，應特別注意。

▼潭美颱風外圍環流和東北季風造成共伴效應，北東出現豪雨，另還有熱帶低壓（右）生成可能發展成颱。（圖／氣象署提供）

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另外，今天上午8點在關島附近海面有新的熱帶性低氣壓生成，未來逐漸往西，慢慢接近菲律賓東方海面。氣象署表示，該熱帶性低氣壓有發展趨勢，最近1～2天內有機會生成颱風，一旦生成，將是今年第21號颱風康芮，但具體生成時間要看日本氣象廳發布時間，何時發展成颱風還要再觀察。

至於未來路徑，氣象署表示，路徑也仍要觀察與潭美間可能有互動，不同模式做出結果不同，目前預報28日為東北季風影響。