潭美颱風環流沒消散「明雨區擴大」　下周低溫探20度

▲受到潭美颱風外圍環流持續影響，明天東半部仍有局部大雨發生的機會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣將會轉涼，中央氣象署指出，受潭美颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭降雨劇烈，颱風外圍環流持續影響，直到周六，東半部仍有局部性大雨，中南部亦有局部大雨發生，下周一東北季風增強，溫度明顯下降，北部低溫22度，部分空曠地區下探20度。

氣象署預報員劉宇其說，昨天開始到今天降雨集中在雙北、宜蘭及花蓮地區，其中基隆北海岸、宜蘭跟新北市局部地區，累積雨量都超過500毫米，到今上午10時，最多在台北市陽明山山區1188毫米，宜蘭南澳山區累積雨量超過800毫米。

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▲各地累積總雨量情形。（圖／氣象署提供）

他表示，今天開始東北季風減弱，轉為東南風環境，颱風外圍環流影響逐漸減少，北部及宜蘭降雨趨緩，但東南風影響，東半部及恆春半島還是容易有大雨或豪雨出現、花蓮及台東降雨較明顯，一直到明天，東半部偶爾還是有些大雨。

劉宇其提醒，颱風雖然逐漸遠離，但台灣附近水氣仍多，因此明天西半部要多加注意，中午過後有午後雷陣雨的發展，尤其中南部、北部山區持續到入夜，都還有下雨。下周一另一波東北季風增強，北部、東半部降雨將會增。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

風浪也逐漸減弱，劉宇其指出，今晚各地風力逐漸緩和，明天澎湖、馬祖及部分北部沿海區域，仍有較強陣風出現，沿海浪高也2至3公尺，要多加留意，而南部及東半部到周日仍容易有長浪會發生，前往海邊活動注意安全。

溫度方面，劉宇其表示，今天東北季風減弱，北部及東半部回溫到28、29度，周六、日甚至來到30度左右，但下周一東北季風增強，北部及東半部明顯轉涼，下周二、三，北部低溫22度，沿海空曠地區不排除接近20度的低溫。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）