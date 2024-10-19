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2024雲林國際農機+中臺灣農業行銷　虎尾高鐵特定區共展3天

▲2024第18屆雲林國際農業機械暨資材展，與中台灣農業行銷展售會今日於雲林高鐵特定區展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善致力於推動減碳轉型與淨零綠生活，打造更具韌性的永續城鄉，展現對於雲林發展的承諾。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024第18屆雲林國際農業機械暨資材展，與中台灣農業行銷展售會今（19）日於雲林高鐵特定區，一連3日的活動展出國內外近400家知名品牌廠商及7個國家組成國際展區，雲林農業展覽活動可感受中台灣豐富的農特產品，以及各式新型科技農機設施資材，瞭解永續農業與農業科技時下與未來的發展。

▲2024第18屆雲林國際農業機械暨資材展，與中台灣農業行銷展售會今日於雲林高鐵特定區展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲除了農民之外，在自家陽台或小菜園種菜的民眾也增加了，有機無毒的農業資材買氣旺。（圖／記者蔡佩旻攝）

經營有機、無毒、免登記農業資材的泰霖生物科技有限公司董事長張國庸表示，今年雲林農機展一樣盛況空前，可以觀察到的是，除了農民之外，在自家陽台或小菜園種菜的民眾也增加了，有機無毒的農業資材買氣旺，另外，防治蟑螂與螞蟻的無毒用藥，買氣更是翻倍，也呼籲大家多使用無毒資材，保護我們的環境，也讓大家吃的更健康。

▲2024第18屆雲林國際農業機械暨資材展，與中台灣農業行銷展售會今日於雲林高鐵特定區展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024第18屆雲林國際農業機械暨資材展，與中台灣農業行銷展售會今日於雲林高鐵特定區展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林農業產值112年度高達936億元位居全國第一，對應國際永續發展，雲林身為農業大縣深知其重要性，過去幾年一直以永續發展為核心理念，將「永續農業」、「大健康產業」、「綠色典範經濟發展」作為三大永續施政策略，致力於推動減碳轉型與淨零綠生活，打造更具韌性的永續城鄉，展現對於雲林發展的承諾。

▲2024第18屆雲林國際農業機械暨資材展，與中台灣農業行銷展售會今日於雲林高鐵特定區展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024第18屆雲林國際農業機械暨資材展，與中台灣農業行銷展售會今日於雲林高鐵特定區展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長魏勝德說明，中台灣農業行銷展售會及雲林國際農業機械暨資材展為今年雲林重要盛事，農機展今年著重「科技智慧」、「電動省工」、「國際接軌」三個議題上，透過科技邁向淨零排放，促使農業永續的願景；中台灣展售會也邀集了縣內優質農特產品廠商及各式農業現場展售，結合突破以往策展規模，展覽內容相當精彩豐富。

參觀民眾陳小姐說，今年規模一樣很大，但是動線規劃不是很順暢，想逛的項目並沒有很集中，比較容易迷路，尤其天氣熱很怕中暑。農民江先生說，今年舉辦農機展時間點較晚，農會很多補助都已經截止，看到喜歡的資材也不敢買，只能找有優惠的廠商或先觀望，否則成本太高根本負擔不起，想要等明年有補助再來買。

▲2024第18屆雲林國際農業機械暨資材展，與中台灣農業行銷展售會今日於雲林高鐵特定區展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農業處長魏勝德（左二）說明，農機展今年著重「科技智慧」、「電動省工」、「國際接軌」三個議題；中台灣展售會也邀集了縣內優質農特產品廠商及各式農業現場展售。（圖／記者蔡佩旻攝）

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