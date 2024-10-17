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巷弄文化大集合！雲林社造嘉年華11／2登場　探索當地故事

▲「雲林社造嘉年華」今年的活動主題為「巷仔內趴趴造˙好吃好玩攏底加」，將於11月2日在林內鄉紙蝶生態地景園區熱鬧開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林社造嘉年華」今年的活動主題為「巷仔內趴趴造˙好吃好玩攏底加」，將於11月2日在林內鄉紙蝶生態地景園區熱鬧開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林社造嘉年華」今年的活動主題為「巷仔內趴趴造˙好吃好玩攏底加」，將於11月2日在林內鄉紙蝶生態地景園區熱鬧開幕。副縣長謝淑亞指出，希望向外界展現這些巷弄背後所蘊含的豐富故事與文化價值，並邀請大家在這次嘉年華中，與社區居民共同探索巷弄裡的點滴故事，體驗當地手作的創意與才華。

文化觀光處長陳璧君表示，嘉年華的展區經過精心規劃，設計了六大主題展及一個創新服務區，現場將匯集來自縣內45個社區、公所及相關單位的攤位，提供超過2000份的社區工藝及美食體驗，讓民眾能夠透過各式各樣的活動，全面感受「巷仔內」文化的魅力，是一場不容錯過的社區文化盛宴。

▲「雲林社造嘉年華」今年的活動主題為「巷仔內趴趴造˙好吃好玩攏底加」，將於11月2日在林內鄉紙蝶生態地景園區熱鬧開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林社造嘉年華」宣傳記者會，由雲林縣樂活社區推展協會的「活力花布花鼓陣」和西螺鎮廣興社區發展協會的「頭崁健康武」共同為這次活動揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「巷仔內廟埕口」舞台區藉由在地團體對社區問題以劇場方式的演出，來傳達社區發展時所面臨到的各式各樣的經歷及瓶頸； 「巷仔內古早味」美食區更是嘉年華的亮點之一，各式在地小吃，帶來地道的雲林特色美食，讓民眾在這裡開啟一場味蕾冒險之旅；「巷仔內真功夫」除了展示了社區手工藝的精湛技藝，如傳統燈藝展覽，民眾可以親自參與手作工藝活動，感受傳統工藝的獨特魅力。

「巷仔底尪仔冊」邀請雲林縣故事人協會用體驗桌遊及閱讀的方式分享巷弄故事大家；「巷仔内逗陣玩」則是由提案公所及專案計畫的成果和大家展現共享；「巷仔内看電影」則是播放近年來社區奧斯卡的精選影片及社區紀錄片；「巷仔内搏感情」則是活動的服務臺台，提供與會民眾親切的服務，讓民眾從不同角度認識雲林的巷弄文化。

▲「雲林社造嘉年華」今年的活動主題為「巷仔內趴趴造˙好吃好玩攏底加」，將於11月2日在林內鄉紙蝶生態地景園區熱鬧開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林社造嘉年華」今年的活動主題為「巷仔內趴趴造˙好吃好玩攏底加」，將於11月2日在林內鄉紙蝶生態地景園區熱鬧開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳璧君強調，今年嘉年華還推出了10條社區深度文化一日遊行程，將雲林的農漁產業、生態景觀、文化歷史串聯成一體，讓民眾可以在不同的角度深入探索雲林的美好。9月起推出的社區遊程，結合了詔安客家文化節等特色活動，獲得了民眾的熱烈反應，並將持續到11月中，讓更多人有機會參與這場文化探索之旅。

 
文化觀光處補充，雲林社造嘉年華不僅是一場探索巷弄文化的機會，更是一場連結社區、展現創意的盛會。無論您是熱愛美食、手工藝、還是想深入了解雲林的文化歷史，這次嘉年華都將為您帶來無與倫比的體驗。11月2日，讓我們一起來到林內鄉紙蝶生態地景園區，共同探索這場屬於雲林的文化盛宴。

▲「雲林社造嘉年華」今年的活動主題為「巷仔內趴趴造˙好吃好玩攏底加」，將於11月2日在林內鄉紙蝶生態地景園區熱鬧開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林社造嘉年華」今年的活動主題為「巷仔內趴趴造˙好吃好玩攏底加」，將於11月2日在林內鄉紙蝶生態地景園區熱鬧開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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