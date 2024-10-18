雲林議長認綠能收賄「1480萬全繳回」　獲准交保300萬

▲雲林縣議會議長黃凱涉綠能弊案，18日被起訴貪污罪獲准交保300萬元停止羈押。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者黃哲民／新北報導

雲林縣議會議長黃凱涉於綠能弊案中收賄1480萬元，今（18日）被新北地檢署依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴，在押的黃凱移審新北地院召開接押庭調查後，法官裁定他交保300萬元，限制住居並限制出境、出海8個月，並須接受科技設備監控8個月，今晚可望辦妥手續，結束106天的羈押。

法官裁准黃凱交保理由指出，黃凱坦承起訴書所有犯行，核與共犯供述及證人證述情節相符，並有相關卷證可佐，足認他涉犯《貪污治罪條例》第4條第1項第5款公務員對於違背職務上之行為期約、收受賄賂罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所涉犯屬最輕本刑五年以上的重罪。

▲雲林縣議會議長黃凱涉綠能貪瀆被羈押禁見，檢調搜索查扣他的現金、名錶與精品包等不法所得。（圖／最高檢察署提供）

法官認為，依合理判斷，黃凱存有畏罪潛逃的高度誘因，確實仍有羈押原因，但考量黃凱於檢方偵查及法院訊問時，均坦承犯行，且於偵查中主動繳回全部犯罪所得，應無羈押必要，因此准許交保新臺幣300萬元，限制住居並限制出境、出海8月，及接受科技設備監控8月。

黃凱本案從今年（2024年）7月5日起被羈押禁見，至今106天，新北檢回應將再研議是否對黃凱的交保裁定提起抗告。

檢方本案起訴指出，綠能業者劉男、連男4人2020年計劃在雲林縣臺西鄉與口湖鄉設置光電案場，為優先取得地方政府出具所需的同意函、爭搶數億元商機，劉男成立新公司扮演受託開發商角色，實為行賄民代、避免自身被揭穿的防火牆，同年2月間尋求時任雲林縣議員、尚未當選議長的黃凱奧援，並備妥5900萬元做為行賄之用。

▲雲林縣議會議長黃凱涉綠能貪瀆被羈押禁見，檢調搜索查扣他的2輛進口名車等不法所得。（圖／最高檢察署提供）

黃凱成立2家空殼公司，找陳男與王男各自掛名負責人，藉由空殼公司與劉男新公司簽訂服務契約的外觀，掩飾收取綠能業者賄款犯行，黃凱並請託、關說時任雲林縣府建設處長李俊興加快審核進度，李男除催促承辦人，還涉洩露縣府內部密件給黃凱轉告業者掌握進度。

李男等人順利取得雲林縣府核發同意函後，開立3張面額共1480萬元支票給黃凱，交由黃凱的周姓女助理存入2家空殼公司帳戶，供黃凱租賃名車、付卡費等私人開銷。

檢方今起訴黃凱與周女、李俊興與4名業者，及2名人頭負責人涉犯《貪污治罪條例》違背職務期約、收受賄賂、《刑法》洩密、《洗錢防制法》洗錢等罪嫌，因黃凱自白認罪並全額繳回犯罪所得1480萬元，檢方建請法官依法減刑，但李俊興供詞避重就輕、難認犯後態度良好，檢方建請法官量處不得易科罰金之刑，檢方另對不認罪的業者劉男具體求刑3年、併科罰金300萬元。

黃凱現為無黨籍身分，出身雲林縣第3選區（虎尾、土庫、褒忠、元長），是雲林縣議會4連霸縣議員，去年10月因國民黨籍原議長沈宗隆涉收綠能業者行賄而請辭，黃凱經全體議員補選而當選議長，卻同樣因綠能弊案落馬。