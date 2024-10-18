奪命畫面曝！產業道路衝出遭貨車撞上　西螺女騎士送醫不治

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮本月15日發生一起死亡車禍。一名女騎士從產業道路騎出縣道，疑未於路口停止確認來車後直接穿越，於縣道直行之貨車亦未減速而發生碰撞，貨車一度向右偏移欲閃避仍撞上女騎士，女騎士倒地不起，送醫搶救不治身亡。民眾將行車記錄器PO網指出「如果早點清除雜草，說不定就可以避免」。

▲女騎士從產業道路騎出縣道，疑未於路口停止確認來車後直接穿越，遭貨車撞上後送醫不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

網友於臉書社團貼文「10／15早上在廣興國小往公館路上的車禍，希望傷者平安，事故在影片1：20秒後，10／17早上更新剛剛經過這條路，已經有清潔隊在割路邊雜草，如果能早一點清清除雜草，說不定這件嚴重車禍就可以避免！」並上傳行車記錄器拍下車禍瞬間。

▲女騎士從產業道路騎出縣道，疑未於路口停止確認來車後直接穿越，遭貨車撞上後送醫不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局說明，10月15日上午08時33分，一名70多歲林姓婦人騎乘機車沿產業道路由東往西直行，50多歲廖男駕駛自小貨車沿雲71線由北往南直行，雙方行駛至路口發生碰撞，林姓婦人受傷送醫後不治。西螺警分局表示，全案依交通事故規定處理，呼籲汽機車行經路口應減速慢行，行駛於支道車輛應讓幹道車輛先行，以避免車禍發生。

▲網友將行車記錄器ＰＯ至臉書社團，並指出如果路旁雜草早點清除，或許可避免憾事，警方強調，民眾行經路口務必減速查看路況車況再行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）