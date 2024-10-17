日本高齡長照醫療體系借鏡　台大雲林分院啟發未來服務方向

▲台大醫院雲林分院馬惠明與NCGG荒井秀典理事長代表雙方，共同簽合作備忘錄(MOU)，盼能有更深入的學術交流與合作機會 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣已邁入高齡化的社會，而雲林縣是全國率先進入超高齡社會的地區。台大雲林分院除了治療急重難罕疾病外，亦將高齡長照設定為重大院務發展目標，內容包括老人醫學醫療、高齡社區健康等。此外，未來在斗六院區旁，將建設醫學中心附設的高齡長照大樓，期望結合尖端科技，成為高齡照護的示範中心。

台大雲林分院為了借鏡國際先進，馬惠明院長領軍帶領復健部主任陳信水、老年醫學部主任陳人豪、神經部主任張楷杰、社區及家庭醫學部醫師葉忻瑜、社區與居家照護護理督導長林芳如與國家衛生研究院高齡中心副研究員林玨赫，共同前往日本愛知縣國立長壽醫療研究中心(National Center for Geriatrics and Gerontology ,NCGG)拜會參訪。

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此次出訪促成台大醫院雲林分院馬惠明與NCGG荒井秀典理事長代表雙方，共同簽合作備忘錄，盼能有更深入的學術交流與合作機會。馬惠明院長向NCGG說明台大雲醫的所在之雲林縣雖然人口老化嚴重，在努力之下與基層醫療與社區據點充分合作，打造全域的高齡健康照護網路。此外，台大雲醫成立全國唯一的農業環境與職業健康中心，能更深入的提供契合在地產業特色的醫療。

NCGG荒井秀典理事長多次來台，與台灣高齡長照領域專家有深入了解與合作。他指出，日本人口老化益形嚴重，因此積極發展高齡衰落與肌少症的生物指標，以及針對高齡駕駛的問題政策研議，是十分重要的議題，亦為雙方未來合作的方向。

NCGG設置許多尖端科技，包含擴增實境(AR)、坡度變換、與AI行走偵測設備等，使高齡者在復健運動的同時，能精準量測各項指標，作為評估與介入的參考依據。另其機器人中心能夠透過尖端機械輔具，進行衛教、防止照護者在搬移行動不便長者之腰部防護輔具、以及具備感應功能以避免長者離開床舖產生跌倒之電動床等，並且其設置也針對高齡吞嚥、排泄等問題進行整合性規劃，可成為參考借鏡。

台大雲林分院高齡與長照團隊亦拜會名古屋市醫師會。由會長山根則夫醫師親自接待，副會長牧篤彥醫師介紹其地區醫療互聯網「はち丸network」，透過召募地區醫療院所、藥局、長照設施、以及居家照護派遣中心等機構，共享患者健康資訊與診療紀錄，促進醫療單位之間的溝通，使得患者能獲得連續性的照護。平台目前共有近2000個機構參與，由政府進行資助協助營運。

在會談中，馬惠明院長表示，台灣的全民健保有完整的醫療資訊共享平台，但是並未連結擴展至長照系統，對於高齡照護的完整性仍有缺憾。未來「健康台灣」政策與長照3.0的規劃，對於如何破除醫療與長照系統間的資訊藩籬，應是發展的重點。

台大雲林分院說明，此次出行亦訪問了許多區域的高齡長照重要單位。 台大醫院雲林分院高齡與長照團隊將透過國際間照護模式與管理經驗的交流合作，在地結合台大醫院，國家衛生研究院高齡醫學與健康福祉研究中心，雲林縣政府與國立雲林科技大學的跨領域能量，在雲林打造出指標性高品質的高齡醫學與長照服務，為高齡者創造更美好的生活環境。

▲台大雲林分院說明，此次出行亦訪問了許多區域的高齡長照重要單位，將透過國際間照護模式與管理經驗的交流合作在地結合。（圖／記者蔡佩旻翻攝）