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1歲兒托嬰中心內一天摔2次！監視器剛好壞掉　家長PO網求真相

▲雲林家長爆料孩子在托嬰中心跌倒受傷嚴重原因不單純，要求查看監視器畫面卻「剛好故障」。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）

▲雲林家長爆料孩子在托嬰中心跌倒受傷嚴重原因不單純，要求查看監視器畫面卻「剛好故障」。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名家長在臉書社團爆料，1歲4個月的孩子送到頗具規模托嬰中心，數月來多次受傷，本月11日被通知孩子跌倒兩次，頭部撞到櫃子，家長要求托嬰中心提供監視器畫面，園方卻表示卻說監視器線路損壞，無法提供孩子摔倒畫面。社會處獲知後派員前往了解，虎尾該家托嬰中心則不予回應，強調清者自清。

男童家屬在臉書社團「虎尾人（讚）出來」貼文指出，去年12月將孩子去托嬰中心，6月孩子被同學咬傷，經調閱監視器後孩子與咬人同學分班；10月7號孩子跌倒撞到額頭瘀青，當日中午園方立即傳監視器畫面處理。 但本月11日園方告知家長，「孩子又自己跌倒」撞到櫃子，接到孩子時發現傷勢竟有點嚴重。

園長向家長表示，是孩子走路不穩跌倒2次。家長要求園方提供監視器，園長卻回覆「監視器網路線壞掉」，會請照顧老師說明狀況。後來園方拿出老師將事發時間、經過記錄下來的本子，準確紀錄受傷時間分別是9:17跟10:40；家長認為一開始只說早上一次中午一次，疑問「是不是有監視畫面而不敢讓家長知道」，目前已經將小朋友轉到其他托嬰中心。

縣府社會處副處長陳怡君表示，業者事發當下符合24小時內通報規定向縣府通報，即刻與業者、家長聯繫，並進行托嬰中心訪查，經查業者人員、師資、設備等均符合規定，且托嬰中心成立近10年，2022年經過評鑑得到甲等，開業迄今並未有裁罰紀錄。

陳怡君表示，關於監視器影像，托嬰中心也說明是因設備損壞，但將會再函文請業者要求3日內提供影像，若無法提供需陳述說明，並要求限期改善，若未改善將依兒童及少年福利與權益保障法規定，可裁罰3至30萬元罰鍰。

托嬰中心今天受訪時表明不予回應，並說已向社會處說明清楚。至於無法提供監視器，業者指出，當天監視器線路損壞約3小時，發現後馬上請廠商修復，都有維修紀錄可查。業者強調清者自清。

▲雲林家長爆料孩子在托嬰中心跌倒受傷嚴重原因不單純，要求查看監視器畫面卻「剛好故障」。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）

▲雲林家長爆料孩子在托嬰中心跌倒受傷嚴重原因不單純，要求查看監視器畫面卻「剛好故障」，真不知道孩子當時到底經歷了什麼。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）

 

 

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