總預算5度卡關！卓揆思考「釋憲」　王鴻薇：輸不起的大絕招

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院藍白陣營因政院未編足「禁伐補償」預算，第5度聯手封殺行政院所提出的「總預算」案，此舉也讓行政院長卓榮泰今（18日）鬆口，若不得已行政院必須思考是否將依法聲請釋憲。對此，國民黨立委王鴻薇則說明，行政院完全是脫法行為，甚至打算協同造法，侵害權力分立、監督制衡的憲政體制價值，她更痛批，綠營選擇繼續消費司法公信力，繼續傷害民主與少數族群的權益。

針對禁伐補償爭議，王鴻薇提及，總預算案持續停在黨團協商，21日將再次討論，然而，卓榮泰今天果然忍不住了，發動「萬物釋憲」，這種民進黨輸不起的大絕招，真的完全莫名其妙，邏輯矛盾。

王鴻薇說明，民進黨主張《憲法》第70條規定，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，所以立院不得要求禁伐補償預算，但問題是這本就是立院過去通過的法案。

王鴻薇進一步說明，行政院編列預算支出符合法定程序，完全不適用《憲法》第70條的規定，哪來的司法權解釋空間？「行政院這完全是脫法行為，甚至打算自己協同造法，嚴重侵害權力分立、監督制衡的憲政體制價值。」

此外，王鴻薇點出，卓榮泰還拿《預算法》91條瞎扯，說要堅守財政紀律原則，所以「難謂合法，要行政院如何依法」，但是就不要說連民進黨自己立委伍麗華和陳瑩，還有吳思瑤，都分別在今年4月3日、4月24日連署或提案該法案。

王鴻薇質疑，就連民進黨自己，昨天都提出4萬元的版本，哪有人一邊說法案不合法不能依法，一邊又來喊價，是在菜市場買菜是嗎？王鴻薇痛批，說白了整個民進黨就是在向原住民「殺價」，什麼預算法、釋憲都是拿來壓迫原民的政治手段。

王鴻薇表示，退回總預算是民進黨過去早有事了，怎麼換了位子就雙標說違憲，其實現在大家早就都有共識，「當民進黨說要釋憲，說你違憲的背後代表的就是他們輸了」。

最後，王鴻薇直言，當說理說不過、法律不挺，民進黨就選擇繼續消費司法公信力，繼續傷害民主與少數族群的權益，禁伐補償的釋憲，就是行政院瘋狂脫法行為的開始。