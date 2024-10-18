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快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（18日）赴立院備詢，藍委謝衣鳳針對彰化二林中科用水問題質詢，並直言，希望你（卓榮泰）下台前，可以大力協助彰化縣用水用電，以及交通建設。卓揆聽聞後愣住兩秒，並笑回「你快點讓我下台，我就快點承諾你」。謝衣鳳聞言也失笑，「你希望下台是不是？」卓榮泰僅回，如果能讓政局穩定的話。

藍委謝衣鳳針對彰化二林中科用水問題質詢，謝兩度詢問，二林中科用水用電可以開放嗎？卓榮泰回應，地方政府招商時要衡量能源、土地等能力，若提出合理計畫給中央，像是國科會、國發會做衡量，不會有縣市之別。

卓揆補充，要看多少廠商要來、能提供多少，若不夠我們來解決，自己現在不敢這麼認為，要看實際需要，要看有多少廠商、用電多少，提出合理規劃、各方條件都符合，不會有縣市考量，一定會全力跟地方合作。

此時，謝衣鳳突然語出驚人表示，希望你（卓榮泰）下台前，可以大力協助彰化縣用水用電，以及交通建設。此言一出，卓榮泰愣住兩秒，並笑回，委員剛剛第一個條件，我很難講時間。

謝衣鳳則再度強調，就是希望你（卓榮泰）下台前，希望彰化縣用水用電及交通建設，可以獲得政院協助。卓揆僅笑回，「你快點讓我下台，我就快點承諾你」。

對於謝衣鳳忍不住詢問「你希望下台是不是？」，卓榮泰僅回應，如果能讓政局穩定的話。

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