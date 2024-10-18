藍白5度聯手封殺總預算　他怒：架空行政權！破壞憲政秩序

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者林東良翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院民進黨團今（18日）甲級動員，試圖將總預算案付委，然而，在國民黨與民眾黨第5度聯手封殺下，宣告失敗收場。對此，民進黨立委林俊憲表示，立法院強迫行政院增加預算是「架空行政權」，同時，讓民主政治最基本的「權力分立原則」蕩然無存，他怒嗆，藍白陣營破壞台灣花了30年才建立起來的憲政秩序。

林俊憲提到，今天早上，藍白陣營第5度聯手封殺總預算，然而，卓榮泰院長和民進黨團的立場已經表達得很清楚了：絕不能創下立法院強迫行政院增加預算的惡例。

林俊憲表示，他要請大家回想半年前發生的事，當時除了國會擴權外，國民黨原本還想推預估花費上兆的三大錢坑法案，以特別條例的形式強迫行政院編預算，後來藍白自知理虧才擱置下來。

回到總預算案來看，林俊憲質疑，藍白這次擋總預算的理由，跟當初推錢坑法案有什麼不同嗎？沒有，兩者都違反《憲法》70條的精神。

林俊憲直指，藍白陣營是在「做實驗」，試圖創造先例，這不是多少錢的問題，而是憲政原則問題，如果因為這次牽涉的預算規模不大就讓步，往後將永無寧日。

林俊憲說明，若綠營在總預算案上讓步，未來無數的「特別條例」將會冒出來，架空行政權，民主最基本的權力分立原則蕩然無存。林俊憲強調，民進黨在堅持什麼？很簡單，就是「秩序」兩個字而已，秩序的建立很困難，崩壞卻往往只在一念之差。

最後，林俊憲說，綠營不會為了一時施政方便而妥協，讓藍白陣營破壞台灣花了30年才建立起來的憲政秩序，「因為我們是真正在乎這個民主國家的未來」。