曝禁伐補償解套方案　綠原民立委伍麗華：明年沒發6萬「我退選」

▲綠委伍麗華。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨以「原住民保留地禁伐補償預算」未編足等理由杯葛總預算，而原民綠委伍麗華日前在原住民禁伐補償條例修法時，也支持將每公頃補助從3萬元提高到6萬元，雖伍麗華投票與黨團不一致，但黨團對此態度採寬容立場。伍麗華今（18日）受訪強調，相關部會努力地在公務預算及綜發基金中找到調節方式，「如果明年沒有如實發放1公頃6萬塊，我就退選。」

有關藍營近期的指控，伍麗華回應指出，禁伐補償自2016年發放起，主計總處即發函原民會表示，「循例維持公務預算及原民基金各半負擔方式辦理」，但有心人緊抓「編足在公務預算」，說成未依法編列，這是嚴重的誤導。

對於原民禁伐補償，伍麗華表示，許多人不解為何不能編足在公務預算，其實若以2025年起禁伐補償金每公頃6萬元計算，全數編列在公務預算的話，會使原民會明年度的預算成長幅度高達23％，影響部會的衡平，為此，相關部會努力地在公務預算及綜發基金中找到調節方式，逐年提升預算，也確保這樣的編列方式符合《預算法》、《綜發基金保管運用辦法》等規定。

伍麗華表示，自己到全國各地，很多人都懷疑她怎麼沒有幫忙？要解釋很難解釋，憲法70條之外，也有所謂2020年的財政紀律法問題，但很高興看到這部分沒有提覆議，也沒有提釋憲，所以就是儘量看怎麼樣完成這事情，用可接受、不引起爭議的做法來籌措。