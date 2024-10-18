白委批花蓮地震報導過多「NCC應管制媒體」　交長：有地震就要告知

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（18日）赴立院備詢，民眾黨立委林憶君質詢時指出，花蓮僅規模小的地震，新聞台同樣會大肆報導，搞到大家不敢去花蓮。林要求，一級、二級地震根本沒什麼但電視台一直報，想拜託院長、NCC請各家電視台自律。對此，卓榮泰回應，行政院無法要求媒體少報哪一些內容。交通部長陳世凱也坦言，氣象署的責任，是只要有地震就要告訴民眾。

林憶君表示，花蓮因為天災各項產業都變成慘業，花蓮經常發生地震，問題就來了，電視台在花蓮0403地震發生以前，電視新聞台會有這麼多花蓮地震的跑馬燈嗎？花蓮好多鄉親都反映，三不五時就收到地震警報，有時只是不影響民生的小小地震，電視台就一直報導，導致人心惶惶。

林憶君質疑，太過頻繁跟非必要的地震快報，有必要嗎？只會增加人民到花蓮觀光的恐懼，這就是為什麼大家不願意來花蓮，花蓮觀光沒死、觀光客都快被嚇死了，現在大小地震都這樣報導、惟恐天下不亂，打開電視台都是花蓮地震速報，為何各家跑馬燈一直跑，搞到大家都不敢到花蓮。

卓榮泰回應，地震預報跟報導不會侷限在花蓮，地震中心跟氣象署都有法定職權跟義務，必須一定程度讓全民知道這樣的資訊，維護大家知道資訊的權利，也知而不亂，預警也是好的。

林憶君直言，一級、二級地震也在報導，根本沒什麼但電視台一直報，誰還敢來花蓮？每次震央都在花蓮，想拜託院長、NCC請各家電視台自律，大家看到新聞台跑馬燈都嚇到不敢來，但一看只有二級、三級，全國民眾標籤化「花蓮隨時都在地震」，行政院跟NCC可不可以減少國人對花蓮的恐懼？可以叫NCC處理。

卓榮泰回應，行政院無法要求媒體少報哪一些內容，自己也一直要求氣象署預警要更精確，氣象署有一定的預告標準，要向全民揭露。

交通部長陳世凱坦言，氣象署的責任，是只要有地震就要告訴民眾，基本SOP就是這樣，不管是幾級，民眾希望有地震就知道，大家希望氣象署預報準、資訊通透，這是努力的方向。