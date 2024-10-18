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金防部少將貪部隊7990元洗衣機遭彈劾　監院曝更多犯行：斲喪國軍形象

▲▼國防部「民國104年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，43砲指部指揮官林帝志少將。（圖／資料照）

▲前金防部少將參謀長林帝志（已改名林承家）。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

前金防部少將參謀長林帝志（已改名林承家），將7990元的公有洗衣機寄回台灣家中使用，金門地院依侵占公用財務罪，重判12年、褫奪公權3年。林帝志上訴後，福建高等法院金門分院改判有期徒刑6年8月，褫奪公權3年。監院今（18日）發布新聞稿表示，監察院於113年10月8日13位審查委員全數審查通過監委所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監院指出，被彈劾人林承家於任職陸軍金門防衛指揮部參謀長期間，涉有侵占公用暨公有財物、挪用單位經費物品、浮報帳目及公器私用，違失事證明確。監察院於113年10月8日13位審查委員全數審查通過監察委員蔡崇義、賴振昌、林文程提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出：被彈劾人身為軍人，擔負保家衛國重責大任，誠實廉潔乃基本要求，竟利用其法定職務權限之機會，侵占公用暨公有財物，涉犯貪污治罪條例等，違失重大。被彈劾人藉單位於餐廳舉辦慶生餐會之時機，宴請民間友人，並食用官兵餐會部分菜品，且將費用納入部隊伙食費支應，核有違失。

彈劾案文也暴披露出，被彈劾人接待國防部軍醫局晚宴餐會前，將購置一箱公務晚宴高粱酒，先行扣留6瓶，並搬至參謀長辦公室內；另辦理父親節餐會前，以「試菜」名義，邀約同仁至餐廳用餐，並將費用納入部隊伙食費支應，核有違失。被彈劾人命所屬擔任軍車、公（私）務租賃車駕駛，於公務期間搭載其親友訪金遊玩，核有違失。

彈劾案文表示，被彈劾人為國軍高階將領，應為官兵表率，然竟不思其身負國家社會之重託，利用其法定職務權限之機會，侵占公用暨公有財物、挪用單位經費物品、浮報帳目及公器私用等行為，斲喪國軍整體形象。

監院也指出，除涉犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法相關罪責外，亦違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及國軍人員廉政倫理須知等規定，違失事證明確，具公務員懲戒法第2條事由且有懲戒之必要，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

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