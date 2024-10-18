金正恩：炸毀鐵公路「斬斷兩韓孽緣」　主權遭侵害將毫不猶豫動武

▲ 金正恩視察人民軍第二軍團 。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓15日炸毀連接南北韓的京義線、東海線鐵公路部分路段，使兩韓緊張加劇。領導人金正恩視察軍隊時表示，北韓切斷與南韓的「孽緣」，徹底擺脫統一的想法，還警告未來若主權受到敵國侵害，將毫無顧忌地使用武力反擊。

北韓官媒《朝中社》報導，金正恩17日視察人民軍第2軍團時表示，炸毀連接兩韓道路不只是單純的物理隔絕。他說明，完全切斷南北陸路的原因是「斬斷與首爾的孽緣，徹底擺脫毫無意義的同族意識和統一這個不切實際的想法」。

他還強調，如今韓國徹底成為敵對國家，炸毀鐵路也是北韓的最後通牒，宣告未來一旦主權受到侵害，平壤的武力將不受任何條件約束，能夠毫不猶豫地使用，屆時就算真的動武，也是對敵國合法的報復行動。

韓媒《韓聯社》指出，北韓官媒公開的照片中，金正恩正端詳桌上一張大型地圖，雖然地圖經過模糊處理，仍可看出「首爾」字樣，推測是在討論衝突爆發時第2軍團攻擊首爾的計畫。

而金正恩身後的電視螢幕上則顯示朝鮮半島地圖，應為非軍事區（DMZ）的位置畫上藍色粗線條，相當顯眼。

金正恩當天在指揮所聽取軍團長報告敵軍動向，檢查轉換為戰鬥待命狀態的管轄旅團準備情形，並討論軍事行動計畫在內等重要文件。報導提到，他在國境最前線暖心鼓勵守護領土的士兵，並留下紀念照。

另一方面，北韓官媒在炸毀鐵路、公路相關報導中疑似使用南韓軍方釋出的影片截圖，韓方指控北韓未經授權盜圖，而金正恩胞妹、金與正18日對此聲明回嗆，「將美國NBC、福斯新聞、英國路透等各國外媒影片中的畫面當成照片」，「這有什麼問題嗎？」