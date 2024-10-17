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越共繼續反腐！2024年近600人遭紀律處分：不會停止，沒有例外

▲▼越南國家主席​​蘇林。（圖／路透）

▲越南國家主席​​蘇林。（圖／路透）

文／中央社

越共總書記蘇林8月上台後曾表示，反腐工作將繼續進行。越南內務部部長范氏青茶近日所簽署的報告顯示，2024年迄今，已有約600名幹部與公職人員遭紀律處分。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，范氏青茶（Pham Thi Thanh Tra）近日向越南國會代表提交幹部、公職人員管理工作報告。內容顯示，2024年初以來，已有139名幹部和432名公職人員遭紀律處分。

報告指出，幹部、公職人員的績效評量和分類變得更加貼近實務，結合具體的工作成果、產出，並將個人的評量與團體及地方、機關、單位的任務執行情況相扣連。

越南在已故越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）在任時展開反腐運動，蘇林（To Lam）今年8月3日補選上越共總書記後表示，相關工作將如同過去一樣進行，「不會停止、不會休息、沒有禁區，沒有例外」。

范氏青茶在報告中指出，處理違反紀律的幹部及公職人員的過程皆公開、嚴明、準確、及時，依法、依規、按程序進行。這有助打擊和遏制貪污、腐敗、利益集團，以及防止政治思想墮落及道德、生活作風衰敗。

范氏青茶說，對那些在政治思想與道德作風上墮落，推卸逃避責任、有違紀行為或未能完成任務的幹部、公職人員，將及時、嚴肅地予以處理，並堅決將他們逐出公務系統。

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