雲林議長黃凱涉綠能貪污收押105天　認罪吐出1480萬髒錢被起訴

▲雲林縣議會議長黃凱因涉綠能弊案，收賄1480萬元被起訴貪污罪嫌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署偵辦雲林縣議長黃凱涉收賄護航綠能業者弊案，今（18日）依《貪污治罪條例》違背職務收賄、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴黃凱與8名共犯，在押的黃凱將盡快移審新北地院，由法官召開接押庭決定是否續押。

起訴指出，綠能業者劉男、連男4人2020年計劃在雲林縣台西鄉與口湖鄉設置光電案場，為優先取得地方政府出具所需的同意函、爭搶數億元商機，劉男成立新公司扮演受託開發商角色，實為行賄民代、避免自身被揭穿的防火牆，同年2月間尋求時任雲林縣議員、尚未當選議長的黃凱奧援，並備妥5900萬元做為行賄之用。

▲雲林縣議會議長黃凱（中）涉綠能光電弊案，到案被羈押禁見至今。（圖／記者黃彥傑翻攝）

黃凱成立2家空殼公司，找陳男與王男各自掛名負責人，藉由空殼公司與劉男新公司簽訂服務契約的外觀，掩飾收取綠能業者賄款犯行，黃凱並請託、關說時任雲林縣府建設處長李俊興加快審核進度，李男除催促承辦人，還涉洩露縣府內部密件給黃凱轉告業者掌握進度。

李男等人順利取得雲林縣府核發同意函後，開立3張面額共1480萬元支票給黃凱，交由黃凱的周姓女助理存入2家空殼公司帳戶，供黃凱租賃名車、付卡費等私人開銷。

▲雲林縣議會議長黃凱涉綠能貪瀆被羈押禁見，檢調搜索查扣他的2輛進口名車等不法所得。（圖／最高檢察署提供）

新北檢獲報，今年（2024年）7月揮兵南下搜索40處地點，帶回黃凱、李俊興等22人偵訊，以涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞為由，聲押禁見黃凱獲准至今，李俊興交保20萬元。

檢方並查扣黃凱涉用犯罪所得租賃、購置的BMW X6及LEXUS RX 200高級休旅車各1輛，外加勞力士等名錶5支、CARTIER戒指1只，還有市價數萬元到40多萬元的LV、GUCCI、HERMES、CHANEL、DIOR等精品包10餘個，以及現金232萬元。

▲雲林縣議會議長黃凱涉綠能貪瀆被羈押禁見，檢調搜索查扣他的現金、名錶與精品包等不法所得。（圖／最高檢察署提供）

原承辦檢察官周懿君於偵辦期間，升任宜蘭地檢署主任檢察官調離，由合作辦案的檢察官陳柏文接力偵結，今起訴黃凱與周女、李俊興與4名業者，及2名人頭負責人涉犯《貪污治罪條例》違背職務期約、收受賄賂、《刑法》洩密、《洗錢防制法》洗錢等罪嫌。

檢方認為黃凱與李俊興未堅守公務員清廉界線，因一己之私而觸犯法律紅線、實有不該，檢方指黃凱自白認罪並全額繳回犯罪所得1480萬元，建請法官依法減刑，但李俊興供詞避重就輕、難認犯後態度良好，建請法官量處不得易科罰金之刑，檢方另對不認罪的業者劉男具體求刑3年、併科罰金300萬元。

黃凱現為無黨籍身分，出身雲林縣第3選區（虎尾、土庫、褒忠、元長），是雲林縣議會4連霸縣議員，去年10月因國民黨籍原議長沈宗隆涉收綠能業者行賄而請辭，黃凱經全體議員補選而當選議長，卻同樣因綠能弊案落馬，檢方將盡快連人帶卷將黃凱移審。