點名柯文哲涉收京華城3到4億元　民眾黨告鍾小平誹謗北院首開庭

▲國民黨台北市議員鍾小平。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平今年（2024年）在電視政論節目聲稱，涉及京華城容積率案的台北市前市長、台灣民眾黨主席柯文哲，可能收賄3億元到4億元，民眾黨認為鍾造謠又拒不道歉，因而向台北地院提起自訴，控告鍾涉嫌加重誹謗，北院今（16日）下午首度開庭，僅傳喚民眾黨委任律師調查程序事項，尚未敲定是否進入實體審理。

今庭訊為自訴案件初次開庭，依《刑事訴訟法》規定不公開審理，且非有必要，不得先行傳訊被告，法官今沒通知當初代表民眾黨提告的吳怡萱與挨告的鍾小平到庭，庭訊結束後僅諭知候核辦，未定出下次開庭日期。

▲台灣民眾黨發言人吳怡萱9月4日到台北地院提起自訴，控告台北市議員鍾小平指稱柯文哲收賄的說法，涉犯加重誹謗罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

鍾小平今年9月1日在三立新聞台《54陪審團》節目中，討論京華城容積率案提及當時被台北地檢署聲押禁見的柯文哲，鍾聲稱「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北（指柯文哲）的錢」，直指柯在台北市長任內處理京華城容積率案，涉嫌收賄。

民眾黨認為鍾小平含血噴人造謠、嚴重損害柯文哲名譽，由黨發言人吳怡萱代表，9月4日和律師到台北地院遞狀提起自訴，控告鍾涉犯加重誹謗罪嫌，吳受訪指出，因為「不太相信台北地檢署會秉公處理」，所以選擇提起自訴，並呼籲鍾道歉。

鍾小平得知挨告後，強調在政論節目的發言是引述媒體報導，更回嗆「我勸柯文哲放下屠刀立地成佛，這樣的貪腐集團你都不認錯，你這樣幾百億的容積送給沈慶京，送給這樣的土地財團」。鍾當時並加碼質疑柯文哲花4300萬元購買的商辦，也可能與京華城案有關。