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南極洲驚見「異世界傳送門」？　科學家親揭真相：不罕見

▲▼南極驚見「異世界傳送門」？　科學家親揭真相：不罕見。（圖／Google Maps）

▲網友在南極洲發現奇異景象。（圖／Google Maps，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國網友使用Google Maps時，竟在南極洲的冰天雪地之間，發現神似「大門」的詭異物體，引發陰謀論滿天飛。不過，科學家們解釋，這只是一種自然現象，而且並不罕見。

網友在論壇Reddit發文透露，自己在座標「69°00'50"S 39°36'22"E」的衛星圖像上，發現「南極洲的巨門」。每日郵報也指出，這道奇怪的「大門」位於南極圈東釣鉤島、日本觀測站「昭和基地」東南方。

這篇貼文迅速引爆熱議，鄉民們紛紛猜測那可能是什麼。有人揶揄，「只是被吹掉的一扇波音艙門」、「其實是大腳怪的渡假小屋」。也有人認為，這是通往異世界、甚至傳說中「地核城市」雅戈泰（Agartha）的大門。

▲▼南極驚見「異世界傳送門」？　科學家親揭真相：不罕見。（圖／Google Maps）

不過，澳洲紐卡索大學（University of Newcastle）冰河學教授戴維斯（Professor Bethan Davies）使用Google Earth Pro，反覆檢視該座標的歷史衛星影像之後，提出了更科學的解釋。

她說明，「大門」所在之處，位於南極洲東部一個岸冰區域，那裡有許多島嶼，而且水很淺，「這是一座擱淺的冰山，如今被困住，並且在原地融化。你可以看到，這個地區還有許多其他的冰山。」

倫敦帝國理工學院「格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所」（Grantham Institute）聯合主任希格特（Professor Martin Siegert）也同意這個觀點，「這只是冰流在冰下固體障礙物附近，受到冰的溶化、再結凍，以及下坡風影響的結果。」他直言，這是一個有趣的現象，但從冰川學角度來看，既不罕見，也不令人驚訝。

英國萊斯特大學（University of Leicester）火山學教授斯梅利（Professor John Smellie）提出另一種推測，可能是因為冰層下降，導致岩質山脊裸露，卻被誤以為是「大門」頂部，而強風吹過冰雪留下的痕跡，也在錯覺下成了「大門」兩側。他認為，人們靠著想像力，在南極洲看見「假門」，「我很確定，這只是一個自然現象，沒什麼好興奮的。」

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