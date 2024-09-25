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失蹤34小時離奇存活！　泰6歲男童被「魔神仔」鬼藏化肥袋

▲▼失蹤34小時離奇存活！　泰6歲男童被「魔神仔」鬼藏化肥袋。（圖／翻攝自komchadluek）

▲男童的家人在失蹤地點舉行祈福儀式，慶祝男童平安回家。（圖／翻攝自komchadluek）

記者王佩翊／編譯

泰國一名6歲男童意外失蹤，所有人找遍整個村落都未發現他的下落，然而就在失蹤的34小時後，男童卻奇蹟似地被找到。當時男童被裝進一個化肥袋中，地點位在鄰居的倉庫附近，距離祖母家只有30公尺。不僅如此，男童全身沒有任何傷痕。而男童事後則表示，他被一個長髮、長指甲的老阿嬤帶走，而對方還給他30個芭樂吃，讓他不至於挨餓。

根據KhaoSod報導，該名6歲男童22日晚間8時被家人發現失蹤，儘管所有村民跟家人都出面找人，但是還是找不到男童的下落。直到34小時後，男童突然在24日上午6時出現在大家面前，不但沒有受傷，甚至沒有因為在野外被蚊蟲叮咬的痕跡。

男童被找到後向家人表示，失蹤當天的傍晚，有一個臉型是三角形、長頭髮且指甲非常長的老阿嬤把他帶走，並且自稱叫做「Saengchan」。男童回憶道，Saengchan給他吃了大約30個芭樂，所以他沒有餓肚子，而自己也不知道時間過了多久，直到Saengchan讓他回家，他才從化肥袋走了出來，並回家。

男童被發現的地點就位在祖母家30公尺遠，因此也讓村民難以置信，眾人怎麼會都沒有發現他躲在那裡，懷疑冥冥之中有「魔神仔」在其中牽制。

男童的繼母則表示，自己小時候也發生過類似事件，直到今日都清楚記得，曾經與一名穿著藍襯衫、泰式傳統長裙，腳踏人字拖、披著白色披肩的老婦人相遇。

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