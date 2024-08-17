科學遊戲+童玩10項全能示範賽登場　校長與小朋友一起尬童玩！

▲「台南愛Learn！科學跳一夏」活動，17日在兒童科學館舉行，10項跨領域科學主題與復古童玩吸引許多民眾帶小朋友到場體驗，校長與小朋友一起尬童玩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南愛Learn！科學跳一夏」活動，17日在兒童科學館舉行，10項跨領域科學主題與復古童玩吸引許多民眾帶小朋友到場體驗，展現台南在地科學號召力！

其中教育局首次辦理的「童玩10項全能競賽」，更吸引20隊共60位親子同台較勁，示範賽由教育局鄭新輝局長、南瀛科教館何秋蓮館長、仙草實小李志軒校長等滿懷童心的大人組成「童心隊」與現場參與活動的孩子組成的「飛揚隊」進行對抗，兩隊認真比賽的模樣彷彿回到童年時光，活動現場歡笑聲不斷！最後由「飛揚隊」在比賽中展現超強的觀察學習力，拔得頭籌小勝童心隊！

市長黃偉哲表示，透過遊戲帶領大眾了解科學的科普趣味知識，是南瀛科學教育館每年辦理「科學童萌會」的初衷。今年活動結合台南400全民教育－教育的時空旅行主題展，以「PLAY樂科學」為主題，邀集10個攤位各出奇招，讓參與的民眾不僅享受遊玩過程，還能同步學習科學原理，激發對科學的好奇心；現場也提供科學DIY免費製作，不管大小朋友都能滿載而歸！

教育局鄭新輝局長指出，今年教育主題展在2館3F特別展出近百項童玩，例如銅罐車、紙風箏、踩高蹺等，因此特別規劃辦理童玩10項全能競賽，總計吸引20隊親子報名參加角逐冠軍，參加隊伍需要通過「吊酒瓶」、「投壺」、「線軸車」、「地雷陀螺」、「逗逗龍」...等10項競賽，希望透過寓教於樂的過程，增進親子間的感情，傳承上一個世代童玩的的回憶與智慧。

鄭新輝局長也特別感謝策畫此次活動的「青峰大叔」—退休校長蔡青峰，由於他長期致力推廣復古童玩，讓現在的大孩子有機會能夠回味童年，小朋友們也能體驗家長昔日快樂。

南瀛科學教育館補充，台南400全民教育主題展實體展至9月1日前完全免費參觀，目前實體展人數已突破5萬5000人，期許8月底能一舉突破7萬人；另外活動官網會員也即將突破1萬人，歡迎大家進館參觀並累計積分，目前參加「逢5抽獎」的人數已突破3萬2000人次，還有機會把最大獎Switch帶回家！詳細內容歡迎到活動官網(https://tedu400.tn.edu.tw/main/act)查詢。