郵輪「撞上冰山」瞬間畫面曝！　乘客嚇壞：差點成鐵達尼號

▲阿拉斯加郵輪撞上大片浮冰瞬間畫面曝。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

英國郵輪「鐵達尼號」（Titanic）在1912年於北大西洋撞上冰山後沉沒，而這美國阿拉斯加一艘郵輪日前也在出航時，不慎撞上海平面上的冰山，乘客更是拍下撞擊瞬間的畫面，嚇得直呼，「這就是鐵達尼時刻！」

根據CNN報導，美國「嘉年華精神號」（Carnival Spirit）郵輪日前航行在阿拉斯加崔西峽灣（Tracy Arm Fjord），帶著乘客欣賞壯麗的雪景和海面上的浮冰，沒想到卻在此時意外撞上一大塊浮冰。

乘客戈斯基（Cassandra Goskie）拍下意外發生的過程並傳到TikTok，吸引超過萬人觀看。影片中還能聽到一名乘客在郵輪即將撞到浮冰時說，「如果我們死了，那也是值得了，這完全就是『鐵達尼時刻』（Titanic moment）！」

另一位乘客辛格（Saurabh Singhal）在臉書上表示，郵輪撞擊到浮冰後，停下來數小時以評估損害。嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）發言人向CNN表示，評估結果顯示，船體沒有受到損害，以繼續完成後續航行。

阿拉斯加的水域也被認為是郵輪航行最具挑戰性的地區之一，負責協助船隻在該地區安全航行的阿拉斯加東南部海域領航員赫林（John Herring）指出，「強風和水流讓在冰冷水域中航行更加困難，且堅硬的冰塊可能會損壞船體或螺旋槳。」

郵輪專家、郵輪評論網（Cruise Critic）總編輯福斯特（Chris Gray Faust）則說，目前寒冷水域的航行相當安全，「現今的郵輪是專門為不同水域設計的，航行於阿拉斯加的郵輪不僅能夠應對冰冷的水域，還擁有熟悉當地地形的經驗豐富的船長，這也是該事件未造成任何影響的原因。」