郵輪「撞上冰山」瞬間畫面曝！　乘客嚇壞：差點成鐵達尼號

▲阿拉斯加郵輪撞上大片浮冰瞬間畫面曝。（圖／翻攝自TikTok）
記者張方瑀／綜合報導
英國郵輪「鐵達尼號」（Titanic）在1912年於北大西洋撞上冰山後沉沒，而這美國阿拉斯加一艘郵輪日前也在出航時，不慎撞上海平面上的冰山，乘客更是拍下撞擊瞬間的畫面，嚇得直呼，「這就是鐵達尼時刻！」
根據CNN報導，美國「嘉年華精神號」（Carnival Spirit）郵輪日前航行在阿拉斯加崔西峽灣（Tracy Arm Fjord），帶著乘客欣賞壯麗的雪景和海面上的浮冰，沒想到卻在此時意外撞上一大塊浮冰。
@cass_goskie 9/5/24 Carnival Spirit hit an iceberg. It didnt do any damage that caused us to use any emergency procedures. The crew did an amazing job at accessing the damage and keep all of its crew and passengers safe and informed! #greenscreenvideo #alaskacruise #carnivalcruise #iceberg #fyp #icebergincident #cruiseaccident #titanic #carnivalspirit ♬ original sound - Cassandra Goskie
乘客戈斯基（Cassandra Goskie）拍下意外發生的過程並傳到TikTok，吸引超過萬人觀看。影片中還能聽到一名乘客在郵輪即將撞到浮冰時說，「如果我們死了，那也是值得了，這完全就是『鐵達尼時刻』（Titanic moment）！」
另一位乘客辛格（Saurabh Singhal）在臉書上表示，郵輪撞擊到浮冰後，停下來數小時以評估損害。嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）發言人向CNN表示，評估結果顯示，船體沒有受到損害，以繼續完成後續航行。
阿拉斯加的水域也被認為是郵輪航行最具挑戰性的地區之一，負責協助船隻在該地區安全航行的阿拉斯加東南部海域領航員赫林（John Herring）指出，「強風和水流讓在冰冷水域中航行更加困難，且堅硬的冰塊可能會損壞船體或螺旋槳。」
郵輪專家、郵輪評論網（Cruise Critic）總編輯福斯特（Chris Gray Faust）則說，目前寒冷水域的航行相當安全，「現今的郵輪是專門為不同水域設計的，航行於阿拉斯加的郵輪不僅能夠應對冰冷的水域，還擁有熟悉當地地形的經驗豐富的船長，這也是該事件未造成任何影響的原因。」
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