一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了



▲為什麼市售布丁總是三個包裝在一起販售？答案竟然是因為「爸爸不吃」。 （圖／翻攝自YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

布丁，這個從小孩到大人都喜愛的經典甜點，經常在超市和便利商店中以「三個一組」販售。你是否曾經好奇，為什麼它們總是三個一組？這個有趣的問題最近在社群平台上引發了熱烈討論，而答案竟然出乎意料：是因為「爸爸不吃」。

在由曾國城和蔡尚樺主持的《全民星攻略》節目中，蔡尚樺提出了這個問題：「為什麼布丁總是三個一組販售？」提供的選項包括「因為爸爸不吃」和「不得不再買一組」。

來賓舒子晨推測，「三個一組販售」可能是商家的一種行銷手段，認為商家更關心銷售策略而非家庭成員的飲食習慣，因此選擇了「不得不再買一組」作為答案。然而，令人跌破眼鏡的是，正確答案竟然是「因為爸爸不吃」。

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蔡尚樺進一步解釋，這個設計源自於1970年代日本的家庭結構。當時，小家庭通常有四個成員，布丁多在下午茶時間食用，而這個時段爸爸通常在外工作不在家，因此布丁就分配給媽媽和兩個孩子。這樣的設計不僅符合家庭成員的需求，也造就了三個一組的販售方式。

▲布丁「三個一組」販售的起源，原來跟家庭結構有關 。（圖／翻攝家樂福官方網站）

事實上，日本NHK節目《Chico醬被罵了！》也曾解釋過布丁「三個一組」販售的原因。杯子布丁誕生於經濟快速成長時期，當時的上班族從早到晚工作，人們沒有時間慢慢吃飯，不用費很大力氣就能吃完的即食食品便成了理想選擇。在那之前，布丁多是家庭手工製作的，但隨著即食時代的發展，杯子布丁應運而生。

該節目進一步指出，當時的典型家庭結構是一個四人家庭，由夫妻和兩個孩子組成。由於父親白天工作，很少回家吃零食，因此布丁只需滿足母親和兩個孩子的需求，也因此，三個一組的設計便誕生了。

▼ 布丁 。（圖／ETtoday資料照）