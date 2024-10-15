中國海警2船進入日本領海　海上保安廳警告：立刻離開

▲中國海警船 。（示意圖／記者林名揚翻攝）

記者黃聖庭／編譯

日本海上保安廳表示，今（15日）上午7時20分左右，發現2艘中國海警船進入日本領海，對其發出警告並持續監視，要求立刻離開。

根據NHK報導，海上保安廳第11管區指出，2艘中國海警船接連進入尖閣諸島久場島附近的日本領海，截至上午7時30分，位在久場島東南東至東南方約20公里處的日本領海內，持續向西航行。海上保安廳發出警告，要求立即離開領海，並進行緊密監控。

今年以來，這是中國海警船第35次在尖閣諸島附近被確認進入日本領海。