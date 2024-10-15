幕後／美日軍演在即！在台灣附近建2橋頭堡　中共拉賴清德當藉口

▲中國解放軍宣布執行「聯合利劍-2024B」演習 。（圖／翻攝 央視、東部戰區）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍14日執行「聯合利劍2024B」軍演，進行約13小時便宣告落幕。從國際區域視角觀察，10月23日起美國、日本等國，將在沖繩等地進行正版的「利劍25」軍演，將首次在與那國島驗證魚鷹直升機，此外海馬斯多管火箭（HIMARS）也進駐石垣島，等同在台灣附近建立兩大橋頭堡；因此，總統賴清德的演說僅是中國可順手啟動軍演的藉口。

中國軍演真正目的：全球陷戰略真空 力求「戰略突圍」

2024年是世界眾多民主國家的「選舉年」，進入下半年，許多國家不是正在選舉，就是已經完成選舉的交接期。美國更是在選舉的倒數階段，在目前的時間點，也對印太區域產生不安的變數；因此，中共本次的軍演，無疑是對美國的「直面挑釁」。

舉例而言，在兩個禮拜之前，中國、俄羅斯聯手之下，把軍艦、海警船直接推進到阿拉斯加外海，並且透過官方社群，大量宣傳主要敘事「你能來，我亦能往」。

另一方面，歐盟針對中國的生產過剩、傾銷作為，進行反制作為，但烏俄戰場、中東戰事提升之下，許多國家也陷入捉襟見肘的狀態。總體來看，全球民主國家大選、政權交接，加上歐洲局勢紛亂，產生了「戰略真空」，而中國當然就會在上述的國際情勢下，力求「戰略突圍」，以爭取主導情勢。

至於要如何執行「戰略突圍」？中國採取「繞過歐盟」，透過外交手段，拉攏歐洲各國，特別針對剛選舉完成，正在交接的政權；另一方面，則是加大軍事上的恫嚇，逼迫各國在外交場域上，對中國的立場傾倒，或是旁觀不作為。

▼海馬斯高機動性多管火箭系統。（圖／美國陸軍）



美日利劍25軍演在即 魚鷹、海馬斯部署建台灣2大橋頭堡

在中共宣布聯合利劍軍演之前，其實在9月中下旬就已經在各戰區，默默執行各種科目的演練，其實也就是過去的「全軍戰略演習」。概念上是，解放軍北部、東部、南部軍區分別執行軍演，最後再來進行一些聯合科目，也就是「統合大禮包」的意思。

不同於以往的是，中共北部戰區罕見進行長程導彈試射，把洲際飛彈射到太平洋。根據情資，中共這次的試射概略有數十顆，包括東風系列各型飛彈，其中有不少是射程達5000公里以上的飛彈，主要在渤海區域進行演習。

巧妙的是，美日在9月下旬，提前宣布在10月23日啟動行之多年的「利劍25」演習，且參演人數估計達到4萬5000兵力，規模不僅比往年更盛大，甚至比環太平洋軍演的2萬5000人還要更多。

更特別的是，將在距離台灣僅有108公里的與那國島上，進行「魚鷹直升機」的飛行演練驗證；另外，在石垣島也首次部署「海馬斯多管火箭」（HIMARS），這等同是在台灣附近，建立2大橋頭堡。

此一部署可能還會持續推進，暫且不提海馬斯火箭的射程，未來也可能部署日本「12式」改良反艦飛彈在石垣島，射程可能1000公里；而若堤豐中程飛彈發射系統（Template:Lang-enTyphon missile launcher）也以類似方式進駐，等同在石垣島的部署，可以形成半徑1000-1600公里的對陸攻擊能力。換言之，可以把台灣陸上目標都納入打擊範圍。

在上述美日「利劍演習」的訊息發出後，中共官媒出現諸多報導，不外乎是抨擊美日的相關部署，也加大了在日本沖繩的認知操作強度。

舉例而言，中共官媒就以題為「為了演習，美軍把海馬斯空運至日本民間機場，遭到當地民眾反對」。宣傳當地民眾「反對演習」，高舉「No War！No HIMARS！」（反對戰爭，反對海馬斯）的標語。

▼美軍V-22魚鷹式直升機（V-22 Osprey）。（圖／達志影像／美聯社）



中共拉馬英九找軍演藉口——「賴清德演說」

在整體國際局勢下，中共勢必非常在意美日等國際民主友盟在區域間的動作。因此，早在總統賴清德發表國慶演說的10天前，我國安單位就已經示警，不論賴清德演說內容為何，中共都會啟動軍演，甚至直接指名，這次軍演名稱就是「聯合利劍B」。

在中國「建立藉口」的手法上，國安單位表示，在賴清德雙十演說後，中國外交部首先回應，「台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂『主權』」，當晚中國官媒《看台海》、《央視軍事》也發文並標註「＃台灣從來不是也絕不可能成為一個國家」。

國安人士表示，經過官方刻意擴散《央視軍事》的發文七小時已達近5000萬閱讀量，明顯經過刻意操作，而這個敘述也是北京對應我國國慶的主敘述。

在中國確立主敘事後，再來是找「在地協力者」強化敘事力道，這時候選擇的標的物，正是前總統馬英九，除了他是前國家元首，角色格外鮮明，他的論調也與北京主敘事是一致的。

因此，從中國官方媒體的公開資訊可以看到，馬英九的論述、影像，被大量運用跟擴散。舉例來說，央視微博於國慶當日發表「不出席『雙十』活動 馬英九怒批賴清德所謂『新兩國論』」；而抖音帳號《今日海峽》也上傳馬英九呼籲賴清德懸崖勒馬、放棄兩國論等內容；人民日報二版也引述馬英九以及馬辦執行長蕭旭岑的說法，指控賴清德提出新兩國論，引發台海緊張。

國安單位分析中方釋出的訊息意涵，除了透過中國外交部向國際宣示，主要也是為了對內鞏固，因此開始大量發送同樣敘事、以及馬英九的談話內容，形塑其軍演的合理性。

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



中國騷擾第一島鏈三海 台灣跟民主陣營共管中國風險

國安人士受訪時表示，中國持續對第一島鏈內三海（東海、台海、南海）進行各種施壓騷擾，對日侵害領空、對台軍事演習、對菲律賓引發流血衝突，對越南漁民毆打攻擊等。

國安人士說，中國外長王毅上月底才在聯合國大會發表演講，力推中國的烏克蘭戰爭和平方案；但是，解放軍以及海警部隊卻在第一島鏈不斷滋擾衝突，再度凸顯中國內部的手腳不協調。

該人士認為，國際社會對賴清德國慶演說內容皆認知平穩、並無挑釁之意，中國卻以莫須有的藉口，對台海以及印太區域進行單邊騷擾。台灣將與民主陣營與國際社會合作，維持區域安全穩定，共同管控中國風險。⁩

▼ 國防部公布最新共軍「聯合利劍-2024B」演習概況。（圖／國防部提供）



▼我國F-16狙擊手莢艙標定中共航空母艦艦載機殲15戰機。（圖／國防部提供）

