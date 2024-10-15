日本爆「會走路的肺炎」！黴漿菌連2周創新高　赴日旅遊注意防疫

▲日本肺炎黴漿菌患者數創下新高。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本目前平均每間醫療機構收治1.94名肺炎黴漿菌感染症患者，是自1999年統計以來連兩周創新高紀錄。此種肺炎又稱「會走路的肺炎」，好發於兒童，症狀包括發燒及長時間咳嗽等。

另外，以兒童為主在夏天流行的「手足口病」，日本全境患者數也在持續增加，截至10月6日止的一周內，根據全境約3000家小兒科回報患者數進行平均，每間醫療機構約收治8.62位患者，連續兩周增加，持續超過警報標準的5位患者。

根據衛生福利部疾病管制署官網所介紹，肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一。因其造成的肺炎和一般的肺炎不一樣，通常症狀較輕微，所以又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。

日本TBS電視台報導，日本國立傳染病研究所表示，截至10月6日止的一周內，日本全境約500間醫療機構通報感染肺炎黴漿菌患者數，已連續6周增加。

目前平均每間醫療機構有1.94名患者，是自1999年開始採用現行方式統計以來，連續兩周創新高紀錄。

日本政府厚生勞動省表示，肺炎黴漿菌感染者在秋冬有增加傾向，接下來感染有進一步擴大可能，呼籲民眾採取勤洗手及戴口罩等基本防疫措施。