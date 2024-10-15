　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本爆「會走路的肺炎」！黴漿菌連2周創新高　赴日旅遊注意防疫

▲▼日本,疫情,口罩,流感,和服,浴衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本肺炎黴漿菌患者數創下新高。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本目前平均每間醫療機構收治1.94名肺炎黴漿菌感染症患者，是自1999年統計以來連兩周創新高紀錄。此種肺炎又稱「會走路的肺炎」，好發於兒童，症狀包括發燒及長時間咳嗽等。

另外，以兒童為主在夏天流行的「手足口病」，日本全境患者數也在持續增加，截至10月6日止的一周內，根據全境約3000家小兒科回報患者數進行平均，每間醫療機構約收治8.62位患者，連續兩周增加，持續超過警報標準的5位患者。

根據衛生福利部疾病管制署官網所介紹，肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一。因其造成的肺炎和一般的肺炎不一樣，通常症狀較輕微，所以又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。

日本TBS電視台報導，日本國立傳染病研究所表示，截至10月6日止的一周內，日本全境約500間醫療機構通報感染肺炎黴漿菌患者數，已連續6周增加。

目前平均每間醫療機構有1.94名患者，是自1999年開始採用現行方式統計以來，連續兩周創新高紀錄。

日本政府厚生勞動省表示，肺炎黴漿菌感染者在秋冬有增加傾向，接下來感染有進一步擴大可能，呼籲民眾採取勤洗手及戴口罩等基本防疫措施。

ET快訊
快訊／蛋價崩跌！創4年新低　蛋農嘆慘賠300萬
PC大廠驚傳兩波裁員　副總裁等高層也變動
明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發
快訊／北韓開炸　震撼畫面曝光
民眾遭亮槍逼車！報警被要求「別PO網」氣炸　雲林警出面回應了
4000萬「廣告攔截神器」不能用了！　Google示警：將停
快訊／中正預校42學生食物中毒　廚房驚見老鼠、蟑螂
欠稅530萬裝死不繳　台中女董遭裁定管收

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2歲童水杯有彩色粉末！母揭女傭偷餵類固醇　被逮辯：希望他白白胖胖

LG集團大女婿驚爆不倫！　傳花2300萬包養人妻10年

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝光！路標諷刺說再見

怕國家安全受威脅！傳美考慮限制輝達「向特定國家出口AI晶片」

報告：俄滲透拉美　利用尼加拉瓜監控美國北約通訊

日本爆「會走路的肺炎」！黴漿菌連2周創新高　赴日旅遊注意防疫

韓男撿屍酒醉女「直播性侵」！　200人在線觀看沒人報警

女患者看診遭醫生「變態身體檢查」　儲藏櫃後雙手揉胸崩潰

存了70年！阿公撲滿「存款金額」驚呆他　全家嗨扛69公斤樂歪

快訊／真的開火了！　南韓軍方朝分界線以南「對應射擊」

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

2歲童水杯有彩色粉末！母揭女傭偷餵類固醇　被逮辯：希望他白白胖胖

LG集團大女婿驚爆不倫！　傳花2300萬包養人妻10年

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝光！路標諷刺說再見

怕國家安全受威脅！傳美考慮限制輝達「向特定國家出口AI晶片」

報告：俄滲透拉美　利用尼加拉瓜監控美國北約通訊

日本爆「會走路的肺炎」！黴漿菌連2周創新高　赴日旅遊注意防疫

韓男撿屍酒醉女「直播性侵」！　200人在線觀看沒人報警

女患者看診遭醫生「變態身體檢查」　儲藏櫃後雙手揉胸崩潰

存了70年！阿公撲滿「存款金額」驚呆他　全家嗨扛69公斤樂歪

快訊／真的開火了！　南韓軍方朝分界線以南「對應射擊」

賀軍翔入圍金鐘首露面！捲性侵「整個人瘦一圈」嘆：碰到無妄之災

歡慶台貝建交35週年　貝里斯台灣商展與建交紀念攝影展等現情誼

吳東亮遭指掏空　台新銀發4聲明「嚴重汙衊會提告」

盜刷信用卡58次！買遊戲點數偽造簽名　超商員工下場曝

南投婦遭撞飛搶救不治！鬼切惡男辯「是她撞我」　監視器畫面打臉

竹市關埔國小數位工具融入雙語課程　數位載具點亮雙語國際

快訊／高雄爆山陀兒後首例類鼻疽　男子曾接觸污水「肺炎住院中」

快訊／蛋價跌3元！創4年新低「產地剩21.5元」　蛋農嘆慘賠300萬

山陀兒吹走招牌大字　22年星巴克轉戰新址「只隔400公尺」

大補習時代來臨！　藍委爆：全國補習班比超商多逾4000家

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

國際熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

即／真的開火了！　南韓朝分界線以南射擊

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

中國大陸封鎖台灣「這2國最慘」

為選美假冒台灣人！她一開口「非常火」露餡

台灣珍奶被偷「惹怒劉思慕」　加拿大CEO道歉

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝

伊朗：以報復別太兇　就考慮結束衝突

北韓正準備炸毀「兩韓聯絡鐵路」

鱷魚出沒！拖走馬國10歲男童「咬斷頭」

20歲辣妹泳將「轉戰OnlyFans」

埃及挖出4千年前墓穴　高官獨女遺體遭玷污

輝達創新高「市值破3.4兆」　美股收紅201點

阿公存了70年　撲滿存款驚呆他

更多熱門

相關新聞

幕後／美日軍演在即！在台灣附近建2橋頭堡　中共拉賴清德當藉口

幕後／美日軍演在即！在台灣附近建2橋頭堡　中共拉賴清德當藉口

中共解放軍14日執行「聯合利劍2024B」軍演，進行約13小時便宣告落幕。從國際區域視角觀察，美國、日本等國，在10月23日起，將在沖繩等地，進行正版「利劍25」軍演，將首次在與那國島驗證魚鷹直升機，此外海馬斯多管火箭（HIMARS）也進駐石垣島，等同在台灣附近建立兩大橋頭堡；因此，總統賴清德的演說僅是中國可順手啟動軍演的藉口。

韓男撿屍「直播性侵」！200人在線沒人報警

韓男撿屍「直播性侵」！200人在線沒人報警

即／真的開火了！　南韓朝分界線以南射擊

即／真的開火了！　南韓朝分界線以南射擊

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

平壤遭無人機入侵？　金正恩緊急開會

平壤遭無人機入侵？　金正恩緊急開會

關鍵字：

肺炎黴漿菌手足口病日本兒童傳染病日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

即／真的開火了！　南韓朝分界線以南射擊

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」

即／台鐵鶯歌站恐怖事故　男遭自強號撞輾亡

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面