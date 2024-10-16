擬美選結束就動手！　以色列：任何對伊朗的報復都會基於國家利益

▲以色列等待時機報復伊朗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，針對本月初伊朗向以色列發射180枚飛彈的行為，以色列雖然會聽取華府當局的建議，但仍會自行決定報復方式，而且無論哪種方式，都會是基於國家利益。

《衛報》報導，聲明發表之前，美國媒體報導稱納坦雅胡曾向總統拜登保證，在美國總統大選之前，以色列不會攻擊與伊朗核計劃或油田相關的目標。

以色列15日持續在黎巴嫩和加薩展開攻勢，導致50名巴勒斯坦人死亡，以色列軍隊同時在加薩北部與哈瑪斯及其他武裝分子交戰。數以萬計的平民被困在加薩北部人口密集的賈巴利亞（Jabaliya）地區，生存條件非常惡劣，並因以色列的砲擊、轟炸與飛彈攻擊導致死傷不斷增加。

以色列軍方官員指控哈瑪斯使用平民作為人肉盾牌，但哈瑪斯否認。

在北部戰線，黎巴嫩方面，以色列軍隊於14日晚間對該國東部展開多次空襲。納坦雅胡此前誓言將「毫不留情地攻擊真主黨在黎巴嫩的各個據點，包括貝魯特。」根據黎巴嫩官方的《國家新聞社》報導，以色列戰機空襲了東部的貝卡谷地，並使巴勒貝克市的一間醫院無法運作。

以色列的空襲不僅針對真主黨的據點，也波及黎巴嫩其他地區，包括一座位於北部的基督徒為主的村莊。黎巴嫩衛生部的數據指出，該村莊在襲擊中至少有21人喪生；目前該國約4分之1的地區被以色列下達了撤離命令，援助機構表示情況嚴峻。