　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

星巴克「買1送1」走入歷史！新CEO上任開第一槍：大砍折扣優惠

星巴克（圖／視覺中國CFP）

▲星巴克新執行長改變行銷策略，未來星巴克恐將減少「買一送一」和五折等促銷活動。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

星巴克近日宣布將減少手機APP上的促銷活動，希望藉此鼓勵顧客支付全價，並重新塑造高端品牌形象。這項調整是新任執行長尼可（Brian Niccol）上任後的首個重大舉措，旨在緩解員工壓力，同時改善顧客的店內體驗。

據CNN報導，過去幾個月，星巴克在前執行長納拉辛漢（Laxman Narasimhan）的帶領下，頻繁推出如「買一送一」和五折等促銷活動，吸引大量顧客光臨。然而尼可上任後，星巴克自9月開始逐漸減少了這些優惠，僅保留部分較小的忠誠積分，以及飲料折扣活動。

星巴克內部人士透露，這項轉變是因為納拉辛漢曾試圖透過降價策略吸引消費者，但這些促銷活動並未奏效，反而導致星巴克在美國的市占率和銷售下滑。《華爾街日報》指出，星巴克也不打算在即將到來的感恩節到新年時間段（holiday season，包括聖誕節、光明節等節日）舉行大規模促銷，而是著重推廣季節性飲料。

根據美國銀行分析師的研究報告，18至29歲的年輕顧客以及下午光顧星巴克的顧客人數開始減少，因此星巴克希望透過減少促銷、提升店內氛圍，重新吸引這些顧客。尼可表示，他的目標是讓星巴克回歸其「社區咖啡館」的初衷，提供舒適的環境與良好的顧客體驗。他強調，星巴克的核心在於提供令人愉悅的空間與服務，遠離單純依賴促銷的營運模式。

ET快訊
34歲男遭自強號撞輾亡！　母見破碎遺體淚崩
快訊／起立聽中國國歌遭砍退俸　臧幼俠喊冤提救濟
快訊／假律師詐10億！　曾幫名模抗稅
快訊／郭雪芙首度認愛了！
「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功發聲
信義區知名酒吧宣布熄燈
劉亦菲爆熱戀陸劇男神！
曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一個月爽收5.2萬！大馬女靠「疊衣服」賺錢　網見服務秒搶訂

星巴克「買1送1」走入歷史！新CEO上任開第一槍：大砍折扣優惠

裴洛西認了！拜登退選至今2人沒講話　幾乎不叫川普名字：像罵髒話

飛行途中吵起來！機長將副機長「鎖廁所」禁入駕駛艙　超慘下場曝

俄男海上漂流「伴屍2個月」！兄侄凍死　他爆瘦50kg奇蹟獲救

2024全球最佳品牌榜單出爐！大陸2品牌上榜　台灣已2年無企業入列

禁止電子支付「手續費」轉嫁消費者　澳洲2026年起生效

川普人氣「比當總統時還高」！賀錦麗民調被超車　優勢盡失

全球退休金指數排名！台灣倒數第10　勝過「韓泰菲」　

北韓引爆TNT炸藥　南韓軍憤怒「開火回擊」！軍方曝光內幕

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

愛貓拔完牙委屈躲角落　媽：平常在家根本老大

一個月爽收5.2萬！大馬女靠「疊衣服」賺錢　網見服務秒搶訂

星巴克「買1送1」走入歷史！新CEO上任開第一槍：大砍折扣優惠

裴洛西認了！拜登退選至今2人沒講話　幾乎不叫川普名字：像罵髒話

飛行途中吵起來！機長將副機長「鎖廁所」禁入駕駛艙　超慘下場曝

俄男海上漂流「伴屍2個月」！兄侄凍死　他爆瘦50kg奇蹟獲救

2024全球最佳品牌榜單出爐！大陸2品牌上榜　台灣已2年無企業入列

禁止電子支付「手續費」轉嫁消費者　澳洲2026年起生效

川普人氣「比當總統時還高」！賀錦麗民調被超車　優勢盡失

全球退休金指數排名！台灣倒數第10　勝過「韓泰菲」　

北韓引爆TNT炸藥　南韓軍憤怒「開火回擊」！軍方曝光內幕

爭議店家大門將被貼「消費警訊」　台中這2店恐成全台首例

快訊／新北小客車突冒濃煙…下秒成火球！駕駛乘客驚險逃生

黃子佼私藏少女性影像12／3宣判　檢求刑7到9月！被害人求償百萬

34歲男遭自強號撞輾亡！絕命7分鐘來不及救　母見破碎遺體淚崩

大法官拒交問卷　民眾黨團酸：逃得了問卷、逃不過實質審查

梁文傑：「國之北疆」沒人說違憲　代表中華民國在台灣生根

蔣淯安確定TPBL開幕戰打不了　回故鄉台中拚冠軍自我壓力大

一個月爽收5.2萬！大馬女靠「疊衣服」賺錢　網見服務秒搶訂

桃科SRF廠提180億元國賠案　張善政：理由不成立市府已拒絕

「祖國論」是忠誠表態或政治詐術？　不挑釁才是上策

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

即／真的開火了！　南韓從分界線以南射擊

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝

中國大陸封鎖台灣「這2國最慘」

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

台灣珍奶被偷「惹怒劉思慕」　加拿大CEO道歉

即／北韓「炸鐵公路」洩憤　南韓政府發聲

為選美假冒台灣人！她一開口「非常火」露餡

LIVE／南北韓邊界最新狀況曝

北韓引爆TNT炸藥　南韓「開火回擊」內幕曝

兩韓緊張情勢升溫　京畿道3市郡「危險區域」

20歲辣妹泳將「轉戰OnlyFans」

伊朗：以報復別太兇　就考慮結束衝突

埃及挖出4千年前墓穴　高官獨女遺體遭玷污

更多熱門

相關新聞

裴洛西認了　拜登退選至今2人沒講話

裴洛西認了　拜登退選至今2人沒講話

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）坦言，自從施壓拜登退選之後，2人迄今尚未說過話。此外，她也透露自己幾乎不會叫出川普的名字，因為很像是在罵髒話。

11歲男童受困瓦礫堆　收容所汪報恩救命

11歲男童受困瓦礫堆　收容所汪報恩救命

川普人氣「比當總統時還高」！賀錦麗民調被超車

川普人氣「比當總統時還高」！賀錦麗民調被超車

傳美警告伊朗　謀害川普將被視作戰爭行為

傳美警告伊朗　謀害川普將被視作戰爭行為

手機忘在登機口　女硬拗客機為她折返

手機忘在登機口　女硬拗客機為她折返

關鍵字：

美國北美要聞星巴克Brian Niccol

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

即／真的開火了！　南韓從分界線以南射擊

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

即／台鐵鶯歌站恐怖事故　男遭自強號撞輾亡

3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面