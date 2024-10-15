星巴克「買1送1」走入歷史！新CEO上任開第一槍：大砍折扣優惠

▲星巴克新執行長改變行銷策略，未來星巴克恐將減少「買一送一」和五折等促銷活動。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

星巴克近日宣布將減少手機APP上的促銷活動，希望藉此鼓勵顧客支付全價，並重新塑造高端品牌形象。這項調整是新任執行長尼可（Brian Niccol）上任後的首個重大舉措，旨在緩解員工壓力，同時改善顧客的店內體驗。

據CNN報導，過去幾個月，星巴克在前執行長納拉辛漢（Laxman Narasimhan）的帶領下，頻繁推出如「買一送一」和五折等促銷活動，吸引大量顧客光臨。然而尼可上任後，星巴克自9月開始逐漸減少了這些優惠，僅保留部分較小的忠誠積分，以及飲料折扣活動。

星巴克內部人士透露，這項轉變是因為納拉辛漢曾試圖透過降價策略吸引消費者，但這些促銷活動並未奏效，反而導致星巴克在美國的市占率和銷售下滑。《華爾街日報》指出，星巴克也不打算在即將到來的感恩節到新年時間段（holiday season，包括聖誕節、光明節等節日）舉行大規模促銷，而是著重推廣季節性飲料。

根據美國銀行分析師的研究報告，18至29歲的年輕顧客以及下午光顧星巴克的顧客人數開始減少，因此星巴克希望透過減少促銷、提升店內氛圍，重新吸引這些顧客。尼可表示，他的目標是讓星巴克回歸其「社區咖啡館」的初衷，提供舒適的環境與良好的顧客體驗。他強調，星巴克的核心在於提供令人愉悅的空間與服務，遠離單純依賴促銷的營運模式。