裴洛西認了！拜登退選至今2人沒講話　幾乎不叫川普名字：像罵髒話

▲裴洛西坦言，施壓拜登退選至今，2人都沒講話。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）坦言，自從施壓拜登退選之後，2人迄今尚未說過話。此外，她幾乎不曾叫出川普的名字，因為很像是在罵髒話。

裴洛西在衛報podcast「美國政治周報」（Politics Weekly America）被問及，施壓拜登退選之後，是否曾與總統說話？而她坦言，「在那之後沒有，但我為此禱告。」

裴洛西表示，她一直把總統視為很棒的朋友，以及長期的政治盟友，但在證據顯示拜登心智敏銳度下降之後，也覺得有必要進行「冰冷的政治計算」。

▲拜登在辯論失利後，於7月突然退選。（圖／路透）



裴洛西說，「我非常尊重他，認為他是我們國家最偉大的總統之一，也認為他的政績必須被保護。但隨著選舉進行，我不認為能夠做到這件事。」她的想法是「讓我們走上一條更好的道路吧」，而拜登做出了真正的決定，「但我認為他有點不安，因為我們是幾十年的朋友了。」

裴洛西解釋，「你必須做出每個有利於獲勝的決定，而最重要的決定就是候選人。」儘管拜登競選團隊的一些成員，可能不會原諒她，導致總統政績被限縮在僅僅一個任期之內，但萬一川普勝利，也會對拜登政績產生可怕影響。

▲2002年，裴洛西撕毀川普的國情咨文講稿。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，裴洛西一直都是川普的眼中釘，2人經常公開槓上，包括2020年川普發表國情咨文時，她直接在台上撕毀講稿，宣稱那是「不真實的宣言」。

裴洛西在節目上談到川普時，也坦承自己「幾乎不曾說出他的名字」，「我覺得川普是一個怪誕的詞……你不會喜歡這個字從你的嘴巴裡說出來。我就不喜歡。」她透露自己是一名天主教徒，「如果你講髒話卻沒機會懺悔，可能會在地獄裡被燒死。所以我不想要冒任何風險。」