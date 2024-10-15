麥玉珍質疑禁伐補償未獲回應　卓榮泰反駁：我有講妳都沒有聽

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）赴立法院備詢，民眾黨立委麥玉珍問及上周「朝野和解飯」，批評行政院未編進原民禁伐補償。對此，卓榮泰反駁說，行政院有編了4萬，「我沒有不願意編，我們有編4萬，我都注意聽妳的話，妳都沒有聽，不要避重就輕好不好」。

針對明年度中央政府總預算卡關，麥玉珍今日質詢時問到上周五朝野和解飯，表示各部會不按照立院三讀通過法案編列預算，是各部會不願編列？還是行政院指示？卓榮泰回應，「委員，我們回憶一下，上周吃過一頓午餐，我都很注意聽委員的話，都受妳感動，我講的話妳都沒有聽」。麥玉珍回應，她沒有聽到回應。

卓榮泰說，那天在那邊就是啟動很好的開始，很欣慰聽到立法院展開朝野協商，很多事情放在朝野協商談。當天餐敘過程氣氛很好，原民禁伐補償確實有編了4萬。

麥玉珍繼續說，不要害卓榮泰被罵剝奪原民、農民還有地方發展經費，她向卓揆說，「你為了保護大家要承擔不仁不義的罪名，我害怕無法達成兩院共識，害卓院長下台，不願意編而害了卓院長。」

卓榮泰澄清，「我沒有不願意編，我們有編4萬，我都注意聽妳的話，妳都沒有聽。本來3萬，現在編4萬，協商就是我注意聽妳的話，妳注意我講的話，我說有編4萬，妳有聽到嗎？」

但麥玉珍再嗆，「你沒有，總預算回去沒有編，如果編的話，就不用再協商了，如果是院長要編，照我們退回的總預算，這樣協商就會圓滿，我那天有講說，大事化小事、小事化無事，大家圓滿」。卓說，「我明明那天說我編了4萬，『貴黨黃委員』說我一毛不編，妳應該去問他，為什麼聽成一毛不編，這顯然是錯誤答覆，不要避重就輕好不好。」