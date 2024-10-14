控建國啤酒廠遭鄭文燦干預割地　王鴻薇：卓榮泰該制止前朝錯誤

▲王鴻薇召開「都審會都還沒過！台酒急辦建國啤酒廠土地分割」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

產業文化資產建築群「建國啤酒廠」近來因要被改為大學用地，引發在地民眾及文資團體強烈不滿。國民黨立委王鴻薇今（14日）召開記者會指控，該案因行政院前副院長鄭文燦出手干預，被強行變更，要割地為台北科技大學用地，呼籲行政院長卓榮泰停止鄭文燦遺留的錯誤決策。

王鴻薇今日上午與當地里長李林耀、台灣歷史資源經理學會副秘書長黃俊達、台灣菸酒公司公會全國聯合會前理事長趙銘圓、台北啤酒工廠工會理事長吳國良等人共同召開記者會，反對建國啤酒廠割地北科大。

王鴻薇指出，位在台北市中山區的建國啤酒廠都更案，早在2017年及2018年就分別通過台北市及內政部的都審會，後續因為古蹟活化園區的回饋辦法一直沒有共識而未推動。但從鄭文燦擔任行政院副院長後，就以一個人的意志推翻之前的規劃案，強行要割地給北科大，讓工會及當地居民都非常憤怒。

王鴻薇續指，針對台北市定古蹟建國啤酒廠從原計畫欲變更為台北科技大學用地，監察院在今年9月5日已經提出糾正，內容也指出「台北市府對都更案未予公告、立場反覆，內政部則未對『都市計畫法』條文訂定明確標準，導致各級政府長期濫用『個案變更』」，糾正北市府及內政部，顯見割地案已無任何合理性。

王鴻薇質疑，當初一手推動建國啤酒廠割地案的鄭文燦，現在因為在桃園市長期間的土地開發弊案遭到檢方求處重刑12年。建國啤酒廠是百年活古蹟，為什麼鄭文燦要堅持將它一分為二？背後到底還有多少的利益糾葛？

王鴻薇稱自己絕對百分之百支持教育發展，但建國啤酒廠擁有逾百年歷史，且至今仍在生產，被稱為「活古蹟」，「百年活古蹟」只有一個，沒辦法替代，必須全力維護保存，尤其現在少子化，台灣的校舍眾多，即便之前國產署要提供北科大在台北市南港的土地作為校地使用，北科大仍堅持要建國啤酒廠，難道要把活古蹟一分為二，才是發展教育嗎？這都是對後代最壞的示範。

