自曝「和解飯」笑不出來！　黃國昌轟：民進黨有什麼好嘻嘻哈哈的

▲民眾黨立委黃國昌11日出席「朝野和解飯」。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨12晚間於桃園舉辦「集結！為司法正義站出來」集會。而民眾黨立委黃國昌演講時提到11日的「朝野和解飯」，他表示，自己當時一口沒吃、過程更是完全笑不出來，「和解飯」看著民進黨立委嘻嘻哈哈，自己不客氣的說「有什麼好笑的」，他強調，想問卓榮泰「民進黨要把這個國家帶往什麼地方」？這個預算會期，在野黨一定不讓民進黨繼續浪費公帑。

黃國昌於「桃園場宣講」提到，11日行政院長卓榮泰找了立法院長韓國瑜，邀請朝野立委，吃了一場媒體所稱的和解飯，要跟大家說「自己一口都沒有吃」。

黃國昌表示，為什麼一口都不吃？因為自己坐在那個地方，等著行政院提出解決方案、等著卓榮泰清楚告訴社會，憑什麼立法院三讀通過的法律，賴清德、卓榮泰可以不遵守，其他人可不可以也能這樣？還是又是民進黨才能？

黃國昌批評，政府到底要把台灣法治踐踏到什麼程度，才會甘願？「和解飯」一個多小時，看著民進黨立委在那邊嘻嘻哈哈，自己不客氣的說「你有什麼好笑的、你有什麼好嘻嘻哈哈的」，領人民的薪水，坐在這個地方，難道人民的要求很卑微嗎？

黃國昌說，老實說，吃飯時完全笑不出來，因為這沒有什麼好笑的，真正想問卓榮泰的是「民進黨要把這個國家帶往什麼地方」？當卓榮泰告訴全民，預算不能浪費公帑時，民進黨卻花幾十億養綠媒，是不是浪費公帑？花人民納稅錢養民進黨助理樁腳，是不是浪費公帑？

最後，黃國昌強調，不知道民進黨為何臉皮那麼厚，可以講出這樣的話。他也跟所有民眾黨支持者、所有台灣人民許諾，這個預算會期，在野黨一定做到卓榮泰所講的，絕對不讓民進黨繼續浪費公帑。

▼朝野和解飯局。（圖／翻攝吳思瑤Threads）