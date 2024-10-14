繼續封殺總預算？　國民黨團：等韓國瑜召開協商再決定是否付委　

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜日前邀朝野黨團幹部吃「和解飯」，化解總預算卡關僵局，但最終不歡而散。立法院明將再度召開程序委員會，藍白如何處理總預算案將成焦點。國民黨團今（14日）召開黨團大會討論，書記長林思銘會後受訪表示，明天程序委員會會讓總預算案排入院會議程，但是否要在星期五的院會一讀付委，還要看由立法院長韓國瑜周三或周四召集的朝野協商結果而定。

國民黨團與民眾黨團因不滿政院對原住民保留地禁伐補償金未編足預算，聯手四度封殺114年度中央政府總預算案，讓總預算遲遲無法一讀交付審查。另外，立法院本會期還有三大人事案待審，包括考試院、大法官與NCC人事案，審查時間也都還在朝野協商階段。

國民黨團今日下午召開黨團大會，討論總預算的下一步。林思銘會後指出，韓國瑜這星期三或四將召集朝野黨團協商，所以明天程序委員會暫時不會退回，等待協商結果再做最後定論是否讓總預算付委。

林思銘強調，此決議經過藍委們充分討論，因此行政院應該也要展現善意，如果朝野協商過程中行政院仍沒拿出具體解決方案，僵局在短時間內仍很難打開。

另外，罷樑失敗後，藍營擬速推《選罷法》修正，林思銘則說，目前尚未明確定調，會在總預算案有所決定後再進一步討論。