否認國安高層會議擺拍　卓榮泰：政府的責任在讓人民更安心

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德雙十國慶演說後，共軍宣布進行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，雖然進行13小時就收兵，但共機擾台架次卻創新高。對於外界質疑國安高層會議「擺拍」，行政院長卓榮泰今（15日）說，大家是很用心在處理昨天早上緊急發生的事情，聽了很多的報告，總統也做了非常多的指示；他強調，國家的經濟體質非常強韌，但政府的責任在摒除所有對國家任何經濟發展不當的影響，會努力做好這一切。

卓榮泰說，針對任何沒有事先預警的演習，都是對整個區域的和平穩定帶來相當大的困擾，中國的演習不僅在台灣周遭，更嚴重影響到整個國際的航權、海空方面，所以也引起世界其他國家的注意。

卓榮泰表示，昨天早上總統緊急召開國安會高層會議，這是我們應該有的應對措施，如果沒有召開這種會議，大家的評論、批評會是另外一種，竟然有人會說是「擺拍」。

「各位如果看看我在照片裡面，那張照片，我完全不知道有人在拍照片。」卓榮泰說，大家是很用心在處理昨天早上緊急發生的，以及事後必須去處理的情形，所以會議一直進行到將近10點鐘，從8點鐘開始，真的處理了、聽了很多的報告，總統也做了非常多的指示。

卓榮泰說，之後他也對行政院做了一些必要的交代跟吩咐，這是國家體制的正常、必須，而且是負責任的運作，希望大家能夠支持跟瞭解。

卓榮泰提到，也希望大家能夠安心，因為從昨天一整天到昨天股市的狀況，隨時隨刻都在注意，「國家的經濟體質是非常的強韌，但是政府的責任在讓人民更安心，政府的責任在摒除所有對國家任何經濟發展不當的影響，我們努力在做好這一切」。

卓榮泰強調，未來是不是還有其他升高或者增加的狀況，大家都嚴陣以待，而且會做好持續的準備，「我們過去如此，以後也會是如此」。