總預算有解？　卓榮泰暗示「非鐵板一塊」：不用立法提議增加都可談

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年總預算案卡關，經過行政立法「和解飯」後仍陷僵局。行政院長卓榮泰今（15日）受訪完後，主動又針對總預算卡關一事表示，只要不用立法提議的方式來增加行政院的預算，大家在《憲法》、《預算法》、《財政紀律法》的嚴守之下都可以談，沒有一個人，沒有一方是鐵板一塊。

卓榮泰說，他要再跟各位報告一件事情，大家都會非常關心總預算的進行，他也很欣慰地看到，或許這個禮拜立法院就會再度地召開朝野的協商。

卓榮泰表示，政府對總預算只有一個立場，依據《憲法》第70條，立法院在審查預算的時候不得為增加之提議，所以任何用提議或提案法律的方式、立案的方式增加行政院在編預算上面的負擔跟支出，都是違憲，而且對《預算法》、《財政紀律法》都是破壞。

「大家想想看，行政院很負責任地向立法院提出施政報告，立法院也就施政報告對我們做了質詢。」卓榮泰指出，那未來如果立法院用任何其他的方式來增加行政院的預算，那行政院的施政報告毫無意義，是不是？就毫無意義了。

卓榮泰強調，他秉持的就是這個立場，只要不用立法提議的方式來增加行政院的預算，大家在《憲法》、《預算法》、《財政紀律法》的嚴守之下都可以談，沒有一個人，沒有一方是鐵板一塊。

卓榮泰說，事實上，在上禮拜五之前，行政團隊已經有相當多的想法，只是苦無機會跟立法院來進行溝通跟協商，所以很欣慰地看到，立法院可能在這幾天會召開朝野協商，首先希望協商能夠順利，也能夠適度地提出原來想像中可以解決的幾項方案。

卓榮泰強調，如果這個能夠通過的話，讓預算能夠順利地付委、順利地審查，在時間前能夠完全合法的通過，沒有輸家，人民是最大的贏家；反倒是如果預算卡住了，人民就會是最大的輸家。

「我很希望我們能夠建立這樣的在法律之下的精神跟原則，雙方好好地來談。」卓榮泰說，行政團隊當然胸有成竹，當然充滿了誠意，也會帶進去很多的方案，「總之，最終的目的是要讓國家能夠繼續順利地向前走」。