嘉南藥理大學坐月子與藥膳達人輩出　職業訓練班結業成果豐碩

▲嘉南藥理大學生活保健科技系配合系特色發展，接受台南市勞工局委託辦理「坐月子與藥膳烹飪技能班」職業訓練，14日舉辦結訓典禮，20位學員獲頒結業證書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學生活保健科技系配合系特色發展，接受台南市勞工局委託辦理「坐月子與藥膳烹飪技能班」職業訓練，為期2個月緊鑼密鼓的培訓，14日舉辦結訓典禮，20位學員成功完成360小時的精實訓練，並獲頒結業證書。

隨著時代轉變，能幫助新手媽媽坐月子的「到宅坐月子」、「坐月子餐宅配」服務，成為現代女性的熱門選擇，「坐月子與藥膳烹飪技能班」職業訓練課程，不僅為學員提供學科及術科全方位的專業訓練，更讓每位學員帶著一技之長及自信滿載而歸。

嘉南藥理大學生活保健科技系多年來透過失業者職訓班，成功輔導近300多人轉職就業，其中「坐月子技能」與「藥膳技能」更是廣受歡迎。課程涵蓋東方坐月子概念、養生藥膳烹飪以及母嬰照護等專業技能，也融入食安與營養保健的元素，深受學員與社會大眾的好評。今年更加入健康素食藥膳及坐月子餐製作，符合現在多元飲食需求，也可以照顧茹素的產婦，達到坐月子以素食月子餐及藥膳調養產後的身體，讓「坐好月子、健康一輩子」能真正實現，深獲學員好評。

嫁來台灣近20年的新住民黃氏琛表示，以往她在家中主要是烹飪越南料理。為了能學習台灣飲食文化與一技之長，在社會局及勞工局的推薦下，她報名了這次的月子烹飪班，並首次與整班台灣同學一起上課，感受到台灣人的熱情與包容。在結訓典禮當天，黃氏琛特別展現了學習成果，創作了融合台灣與越南風味的「越式椰青蝦」料理。未來，她計畫參加嘉藥推廣教育中心辦理的中餐丙級技術士考照班，期望能學習更多台灣料理，與先生共同創業，展開新的事業篇章。

生活保健科技系主任林翠品及推廣教育中心主任許桂樹皆異口同聲表示，生活保健科技系承接台南市政府勞工局失業者職業訓練班不僅幫助學員學習專業技能，更致力於提升他們在就業市場中的競爭力，此次的結訓不僅象徵學員們努力成果的完美展現，更顯示出嘉藥在培養社會需求人才上的努力與成果。嘉南藥理大學未來將持續開辦符合社會需求的職業訓練課程，幫助更多失業者及有心學習者掌握市場趨勢，開創個人事業或找到適合的工作機會。

「坐月子與藥膳烹飪技能班」聯絡人：生活保健科技系 顏名聰老師，電話：06-2664911轉1819。生活保健科技系主任 林翠品，電話：06-2664911轉3501。