南消首創「高壓細水霧皮卡」　結合義消德興中隊實火訓練

▲台南市消防局第七大隊德興分隊於10日舉辦「義消高壓細水霧皮卡實火操作訓練」，進一步提升台南義消搶救技術與救災經驗和應對災害之應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊德興分隊於10日舉辦「義消高壓細水霧皮卡實火操作訓練」，從燃燒概論課程講解至實際救災模擬操作演練，進一步提升台南義消搶救技術與救災經驗和應對災害之應變能力。

此次利用木棧板實火訓練，由警消教官先進行示範講解，實際模擬體驗木構造物燃燒之火災情境狀況，並教導義消熟悉以高壓細水霧做有效防護部署及搶救，強化義消人員實操應變能力，以增進救災效能。

本次訓練過程逼真確實，消防局第七大隊德興分隊的義消團隊，在台南各大小火場均熱心支援協助救災，除了每月定期訓練，義消弟兄更利用下班時間至消防分隊加強救災訓練，對台南市消防搶救熱情投入付出，實屬難能可貴。

第七大隊大隊長石家源表示，台南「高壓細水霧皮卡」幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有機動性佳、高效省水的特性，於災害發生時可以進入傳統消防車無法進入之巷弄，可以更快速抵達現場進行初期滅火，第一時間抑制火勢成長，本次訓練特別以實火模擬實際火勢情形，提升警義消救災安全性。

消防局局長李明峯表示，由衷感佩義消同仁，特別利用自己休假於國慶日積極參與訓練，培養救災經驗實力，持續的訓練精進專業技能，是保障消防救災安全的基礎，更是保護全體市民安全的基石。