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快訊／許姓上兵打靶「遭子彈射穿臉部」身亡　空軍成立專案小組釐清

▲▼空軍台中清泉崗基地大門外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍台中清泉崗基地。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

空軍防空暨飛彈指揮部302營士官兵今（8日）在清泉崗基地靶場射擊時發生重大意外。一名士兵在打靶射擊時，突然槍枝擊發，該士兵遭子彈貫穿臉部，送醫後不治身亡。空軍司令部回應，許姓上兵於靶場實施輕兵器射擊訓練期間，發生中彈意外，傷重不治，已立即聯繫家屬，同時成立專案小組，後續將配合檢調單位實施調查以釐清肇因。

空軍防空暨飛彈指揮部302營士官兵下午在清泉崗基地靶場射擊時發生重大意外。一名士兵在進行T-91步槍打靶射擊時，突然槍枝擊發，該士兵遭子彈貫穿臉部，當場昏迷倒地，經緊急送往醫院急救。對此事，國防部長顧立雄今（8日）下午赴立法院備詢，會前也接受媒體聯訪表示，該名士兵確定已經死亡，國防部現正調查當中，也會調度監視錄影器確認肇事原因。

對於該起事故，空軍司令部表示，所屬單位今日下午於臺中清泉崗基地內步槍靶場實施輕兵器射擊訓練期間，肇生許姓上兵中彈意外，即由醫務人員後送臺中童綜合醫院，經醫師判定傷重不治。

空軍司令部強調，事件發生後已立即聯繫家屬，並派遣高階幹部前往處理，同時成立專案小組，後續將配合檢調單位實施調查以釐清肇因；空軍將持恆落實各項訓練風險管控作為，以維訓練安全與成效。
 

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