　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

銀髮擂台show 歡慶重陽節　嘉藥攜手社區推動健康老化

▲嘉南藥理大學與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會攜手合作，9日在嘉藥大禮堂舉辦「第8屆銀髮擂台show」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會攜手合作，9日在嘉藥大禮堂舉辦「第8屆銀髮擂台show」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝即將到來的九九重陽節，嘉南藥理大學與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會攜手合作，9日在嘉藥大禮堂舉辦「第8屆銀髮擂台show」，吸引來自各社區12組長輩320人參加，參賽者年齡層都是55歲以上長輩，其中最年長的蔡春玉阿嬤高齡100歲，依然在舞台上展現出色活力，完全不輸年輕人。

▲嘉南藥理大學與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會攜手合作，9日在嘉藥大禮堂舉辦「第8屆銀髮擂台show」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「銀髮擂台show」已連續舉辦8年，明輝社會福利慈善事業基金會董事長吳俊億表示，能為銀髮長者提供一個表演平台，鼓勵他們積極參與社區活動，不僅能夠預防失智症，也能促進健康老化的實現。今年活動很榮幸能與嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系及社會工作系合作，不僅有大學生志工協助活動進行，還特別邀請高福系的陳如萍老師和醫管系的林秀碧老師擔任專業評審，從專業角度評選優秀團隊。

▲嘉南藥理大學與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會攜手合作，9日在嘉藥大禮堂舉辦「第8屆銀髮擂台show」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

來自台南市基督教鯤鯓牧鄰協會的100歲蔡春玉阿嬤，每日參加社區關懷據點課程，透過豐富的課程安排來保持身心健康，並藉由與同齡朋友的互動享受愉快的生活。蔡阿嬤表示，能與社區成員同台演出讓她感到無比的成就感與喜悅，她也鼓勵更多人參加這些社區活動，與左鄰右舍一起學習與成長。

▲嘉南藥理大學與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會攜手合作，9日在嘉藥大禮堂舉辦「第8屆銀髮擂台show」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉南藥理大學副校長劉瑞美在致詞時強調，嘉藥以藥學為起點，近年來專注於培育樂活與創新服務的專業人才，一直以來非常重視樂齡教育與健康老化的推廣，這次的『銀髮擂台show』就是實現校園與社區連結的典範。這次能與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會共同辦理活動，對於參與的大學生來說也是一次寶貴的學習機會。透過擔任志工，大學生們可以近距離接觸長者，了解他們的需求，並學習以同理心與專業技能服務高齡族群，不僅深化他們在高齡福祉管理和社會工作領域的專業知識，也培養實際應對與協助長者的能力。

▲嘉南藥理大學與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會攜手合作，9日在嘉藥大禮堂舉辦「第8屆銀髮擂台show」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
《黑白大廚》呂敬來讚「台灣是美食之國」！嚐1街頭小吃驚：好高
快訊／刑事戰將護美女董座　嗆法官：邏輯有問題
健身教練虐2幼童　全身傷「出血不止」
快訊／央行房貸管制大鬆綁！　排除3條件
沒包禮金偷吃喜酒！新郎新娘抓包　下場慘了
警破門爆乳女超淡定　一旁情侶還在抱抱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024西螺大橋藝陣文化祭盛況空前！　2天狂吸30萬人朝聖

舊屋拆除　台東縣稅務局：請記得申請註銷房屋稅籍

2024黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲任內野放傷癒的18隻黑琵

台東環保局飲用水水質抽檢　為民眾用水安全把關

台東縣府攜手花蓮慈濟醫院　推動災難醫療救護隊資訊化

2024台灣設計展在台南　以設計襯托台南城市文化美學

網友索30萬「幫忙接洽裝潢」　台東男差點遭詐

竹市銀髮人才服務據點揭牌　青銀共融打造友善樂齡職場

銀髮擂台show 歡慶重陽節　嘉藥攜手社區推動健康老化

重陽節即將來臨　蔡宗豪祭出三大敬老政策讓長者安心

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

2024西螺大橋藝陣文化祭盛況空前！　2天狂吸30萬人朝聖

舊屋拆除　台東縣稅務局：請記得申請註銷房屋稅籍

2024黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲任內野放傷癒的18隻黑琵

台東環保局飲用水水質抽檢　為民眾用水安全把關

台東縣府攜手花蓮慈濟醫院　推動災難醫療救護隊資訊化

2024台灣設計展在台南　以設計襯托台南城市文化美學

網友索30萬「幫忙接洽裝潢」　台東男差點遭詐

竹市銀髮人才服務據點揭牌　青銀共融打造友善樂齡職場

銀髮擂台show 歡慶重陽節　嘉藥攜手社區推動健康老化

重陽節即將來臨　蔡宗豪祭出三大敬老政策讓長者安心

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

淨妍醫美全台首波引進海芙電波　對抗老化保養新法

14家星巴克特色門市！浪漫玻璃屋享受暖陽　還有美軍小木屋宿舍

孕婦懷胎12週「連吃6隻螃蟹」後流產　醫指2原因：要慎吃

第一眼聯想到什麼？日網心測一張圖看出「你有多在意他人想法」

王品9月營收寫期新高　全年展店近30家

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

以軍加強攻擊！加薩一家9口被滅門　醫院被逼撤離「如判病患死刑」

嚮往到北部！找工作才知「難存錢」　過來人曝現實面：很想回南部

臨床心理也上榜！美調查揭「最沒價值」10科系　唸藝術失業率翻倍

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

國慶焰火意外亮點　雲林正妹女警騎士團將執行交通維安

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

台南北區32位百歲人瑞齊歡慶重陽

男子停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

破百年魔咒！東港頂頭角抽中扛溫府王爺神轎

啟德機械愛心捐贈南消四大災救援如虎添翼

南投縣表揚金婚、鑽石婚逾千對資深佳偶

快訊／台南中西區新美街民宅傳火警南消迅滅火險釀災

貓隻疑被餵毒台南市動保處邀民眾共同緝兇

台南新化行車糾紛未發生衝撞拒警處理

台南市區大規模毒死浪貓動保處聯手南警緝凶

游顥喊話修國土法、暫緩2年上路

2024慈湖十尚音樂季倒數　三大主題活動迎客

8醫院放流水抗生素超標　蘇俊賓承諾三管齊下

更多熱門

相關新聞

賴清德盼551億治水預算盡速審議　「讓地方政府有經費順利推動工程」

賴清德盼551億治水預算盡速審議　「讓地方政府有經費順利推動工程」

民進黨今（9日）召開第二十一屆第九次中常會，針對中央政府總預算遭卡關，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中提到，面對氣候變遷的挑戰，需要地方和中央攜手合作，政府在明年度的中央政府總預算，將整體治水預算提高到551億元，保護國人生命財產安全，是朝野政黨共同的目標，希望治水預算能夠盡速審議，讓地方政府盡快得到經費，讓治水工程順利推動。

重陽節蔡宗豪祭出三大敬老政策讓長者安心

重陽節蔡宗豪祭出三大敬老政策讓長者安心

竹山鎮百歲人瑞　享2萬重陽敬老禮金+1錢金戒指

竹山鎮百歲人瑞　享2萬重陽敬老禮金+1錢金戒指

重陽節體驗當一天老人　國小生直呼很累

重陽節體驗當一天老人　國小生直呼很累

慶賀重陽節台南市今發放重陽敬老金36萬多人受惠

慶賀重陽節台南市今發放重陽敬老金36萬多人受惠

關鍵字：

銀髮擂台show重陽節嘉藥老化

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

蔡尚樺球賽穿超辣！

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面