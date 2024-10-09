銀髮擂台show 歡慶重陽節　嘉藥攜手社區推動健康老化

▲嘉南藥理大學與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會攜手合作，9日在嘉藥大禮堂舉辦「第8屆銀髮擂台show」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝即將到來的九九重陽節，嘉南藥理大學與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會攜手合作，9日在嘉藥大禮堂舉辦「第8屆銀髮擂台show」，吸引來自各社區12組長輩320人參加，參賽者年齡層都是55歲以上長輩，其中最年長的蔡春玉阿嬤高齡100歲，依然在舞台上展現出色活力，完全不輸年輕人。

「銀髮擂台show」已連續舉辦8年，明輝社會福利慈善事業基金會董事長吳俊億表示，能為銀髮長者提供一個表演平台，鼓勵他們積極參與社區活動，不僅能夠預防失智症，也能促進健康老化的實現。今年活動很榮幸能與嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系及社會工作系合作，不僅有大學生志工協助活動進行，還特別邀請高福系的陳如萍老師和醫管系的林秀碧老師擔任專業評審，從專業角度評選優秀團隊。

來自台南市基督教鯤鯓牧鄰協會的100歲蔡春玉阿嬤，每日參加社區關懷據點課程，透過豐富的課程安排來保持身心健康，並藉由與同齡朋友的互動享受愉快的生活。蔡阿嬤表示，能與社區成員同台演出讓她感到無比的成就感與喜悅，她也鼓勵更多人參加這些社區活動，與左鄰右舍一起學習與成長。

嘉南藥理大學副校長劉瑞美在致詞時強調，嘉藥以藥學為起點，近年來專注於培育樂活與創新服務的專業人才，一直以來非常重視樂齡教育與健康老化的推廣，這次的『銀髮擂台show』就是實現校園與社區連結的典範。這次能與台南市立醫院及明輝社會福利慈善事業基金會共同辦理活動，對於參與的大學生來說也是一次寶貴的學習機會。透過擔任志工，大學生們可以近距離接觸長者，了解他們的需求，並學習以同理心與專業技能服務高齡族群，不僅深化他們在高齡福祉管理和社會工作領域的專業知識，也培養實際應對與協助長者的能力。