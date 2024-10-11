狼父酒後輪流猥褻！3幼子曾哭喊：不喜歡這樣　前妻目睹怒告結果曝

▲桃園一名狼父每次酒後就對3名年幼子女撫摸下體與臀部猥褻，直到幼兒哭鬧才停止。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名狼父與妻子離異後，每次酒後就對3名年幼子女伸狼爪猥褻，即便小孩大喊「我不喜歡你這樣摸」仍不停止犯行，直到小孩大聲哭鬧後才停止，前妻察覺後代子提告；桃園地院審理時，狼父坦承犯行不諱，法官審結依對未滿十四歲之男女為猥褻之行為，共648罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑1年6月，還可上訴。

檢警調查，這名狼父與妻子離異後獨自扶養3名年幼子女，但每次酒後就會藉機撫摸還在念幼稚園的3名幼子生殖器或臀部等，以每週3至5次頻率猥褻幼子，其中幼子被侵犯時大喊「我不喜歡你這樣摸」，但他仍不停止犯行，直到幼子大聲哭鬧後才會歇手，仍與男子共同居住的前妻察覺後決定報警提告，檢方調查這名狼父總計對3名幼兒侵犯次數高達648次，偵結依家暴妨害性自主案件起訴。

桃園地院審理時，3名年幼子女指證歷歷，每次被爸爸褪去褲子侵犯時，如有不從就會被體罰，甚至會大發脾氣，即使說「我不喜歡你這樣摸」仍不停止犯行；前妻亦作證，狼父以每週1至3次頻率，撫摸3名幼兒臀部與生殖器，孩子均表明拒絕，甚至哭泣。

法官調查，狼父明知3名幼兒均未滿14歲之男女，思慮均未臻成熟，身心仍處於發展階段，並無完足之性自主能力，竟違背人倫對之為猥褻行為，對於幼童身心健全及人格發展所造成之影響甚鉅；考量被告於在院檢偵訊均坦承犯行之犯後態度，並自陳現仍與前妻聯絡及同住，且尚有扶養3名幼兒，審結依對未滿十四歲之男女為猥褻之行為，共648罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑1年6月，本案仍可上訴。

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