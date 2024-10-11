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疑遭同鄉詐賭約談判慘被圍毆　摺疊刀反殺險奪2命下場出爐

▲桃園市吳姓越南移工，今年2月間懷疑遭同鄉詐賭心生怨恨，相約在平鎮工業區員工宿舍前談判，未料遭2名同鄉圍毆，憤而持摺疊刀猛刺，急救後才救回，警方當場拘捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓越南移工，今年2月間懷疑遭同鄉詐賭心生怨恨，相約在平鎮工業區員工宿舍前談判，未料遭2名同鄉圍毆，憤而持摺疊刀猛刺，急救後才救回，警方當場拘捕吳男。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓越南移工，今年2月農曆春節期間懷疑遭同鄉詐賭，相約在平鎮工業區某公司員工宿舍前談判，未料卻遭2名同鄉圍毆，吳憤而持摺疊刀對2人猛刺，造成2人腹部、臉部被刺穿大量流血，經路人通報119送醫急救才救回一命，平鎮警方據報後到場將兇嫌吳姓移工當場拘捕到案；檢方偵結依殺人未遂罪嫌將吳男起訴，吳目前在押中。

檢警調查，34歲的吳姓越南籍移工在平鎮工業區某公司工作，今年農曆春節期間與越南籍同鄉聚賭，過程中輸了不少錢，吳懷疑被同鄉詐賭而心生怨恨，2月11日晚間與丁姓移工相約在公司員工宿舍前談判，丁姓移工則找來另一名丁姓移工陪同搭乘計程車到場。

未料，雙方一見面就起口角，吳男慘遭2名丁姓移工圍毆，吳從口袋中取出預藏折疊刀先刺向33歲的丁姓移工腹部，另一名丁姓移工見狀阻止，也被吳刺中腹部與臉部等處，2人受傷後大量出血，附近路人見狀後急忙打電話給119求助送醫急救，轉林口長庚醫院急救後才撿回一命，平鎮警方據報後趕到現場將吳男拘捕到案，並查扣作案用折疊刀等凶器。

桃檢複訊時，被告吳男坦承犯行，辯稱是懷疑對方詐賭才約對方談判，未料到場卻被2人圍毆才持刀反擊；警方則提供現場監視器畫面截圖、查扣之折疊刀佐證，檢方認為犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴，吳男目前在桃園看守所羈押中。

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