桃園龜山社會住宅466戶開工　張善政期勉3年後如期如質完工啟用

▲桃園市龜山社會住宅今天上午舉行開工典禮。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市「龜山社會住宅開工典禮」今天上午舉行，市長張善政表示，市府在龜山區善捷段與興安段規劃興建2處大型社會住宅，這2處社宅規劃不僅可解決居住需求，也將市民活動中心、托嬰中心、日照中心、微型運動中心等設施納入考量，打造生活機能優質的居住環境，預計2027年興建完成，希望仍如期如質完工啟用。

張善政指出，善捷段社宅將主要邀請桃園青年入住，在套房式青年住宅的架構下，可增加彼此間的互動與交流。感謝市議會大力支持此案，期盼市府專案施工團隊積極推動，能如期於2027年順利完工啟用。

▲桃園市龜山社會住宅開工典禮今天上午舉行，市長張善政致詞時希望3年後能如期如質完工啟用。（圖／市府新聞處提供）

市府都發局說，市府現共規劃46處基地積極佈建社會住宅，總戶數逾1萬1,534戶，目前已完工14處4,374戶，預計今年再開工1,376戶，至2030年將可累計竣工超過9,377戶。這次龜山區佈建的2處社會住宅位於文青六路上的善捷段社宅，規劃為地上15層、地下2層，共計336戶；位於興達路的興安段社宅，預計興建地上13層、地下3層，共計130戶，2處大型社宅共計466戶。

▲桃園市龜山社會住宅開工典禮今天上午舉行，市長張善政與出席貴賓合影。（圖／市府新聞處提供）

都發局強調，善捷段社宅鄰近機場捷運A7體育大學站，周邊有長庚大學、國立體育大學、林口工業區與華亞科技園區，特別設計34間套房式青年住宅，配備有共用客廳、餐廳及廚房，以增加住戶互動性；興安段社宅則鄰近龜山區公所與幸福國小。兩案社宅皆位於交通便捷之處，就業環境便利，未來均會提供托嬰中心、身障社區資源中心、微型運動場館、社區日間照護設施等，提供市民更好的居住與生活品質。