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疫情延燒！桃園衛生局籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗

▲針對國內外新冠肺炎疫情持續升溫，桃園市衛生局呼籲年長者盡速接種疫苗才能有效預防。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲針對國內外新冠肺炎疫情持續升溫，桃園市衛生局呼籲年長者盡速接種疫苗才能有效預防。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於國內外新冠肺炎疫情持續延燒，預期農曆春節前可能到達高峰期，桃園生衛生局指出，根據研究顯示接種新冠XBB疫苗能有效預防新冠肺炎等疾病，為讓學生族群於寒假前接種疫苗，衛生局偕同教育局已於1月安排進入校園集中接種疫苗，學生群族接種涵蓋率已高於全國平均，後續將持續針對全年齡及高風險族群加強催注，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，儘速接種疫苗，提前獲得保護力，才能健康過好年。

衛生局表示，根據疾病管制署監測資料顯示，新冠併發症中65歲以上長者佔79%，且死亡個案中有9成為65歲以上長者，為提升長者接種便利性，除持續於賣場、火車站、市場設置假日疫苗接種站，同時規劃於桃園市各里別提供接種服務，65歲以上長者接種新冠XBB疫苗還可獲500元禮券與快篩劑，鼓勵長者趁早把握，接種疫苗、拿禮券、享健康。

▲桃園市衛生局呼籲桃園市年長市民盡速接種疫苗才能預防新冠肺炎等疾病。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局呼籲桃園市年長市民盡速接種疫苗才能預防新冠肺炎等疾病。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，為讓民眾在春節假期間也可以接種新冠疫苗，桃園市規劃補助新冠疫苗合約醫療院所開設除夕（夜診）、初一、初二疫苗門診，配合開設看診及提供疫苗接種之院所，每診次補助1萬2,000元。

衛生局強調，完成疫苗接種後約2週才會產生免疫力，家中如有老幼等高風險族群民眾，應儘快前往鄰近衛生所、合約醫療院所或接種站接種疫苗，保護自己及家人健康，衛生所與合約醫療院所疫苗門診時間及假日接種站相關資訊可至衛生局網站查詢，網址：(https://reurl.cc/xL7qyb、https://reurl.cc/Y0bLeD)。

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