「這鍋湯很ㄒㄧㄡ」　9千人念完笑翻：阿嬤養的孩子

陳梓瑜 在爆廢公社二社分享 ㄒㄧㄡ‼️ㄒㄧㄡ‼️ㄒㄧㄡ喔‼️ 由爆料公社發佈於 2024年10月11日 星期五

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友11日分享一張關於作業的照片，題目為這鍋湯很ㄒ「○○」，沒想到答題者竟回答「ㄒㄧㄡ（燙的意思）」。文章公開之後吸引超過9000名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「正確解答」、「阿嬤養的孩子」、「除了ㄒㄧㄡ，我找不到其他的答案了」。

▲「這鍋湯很ㄒㄧㄡ」，這個答案獲得許多網友認同。（示意圖／VCG，與本文無關。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書「爆廢2公社公開版」分享一張照片，內容似乎是孩童的作業，題目要求填空這鍋湯很ㄒ「○○」，例如可以形容這鍋湯很香，但答題者竟回答這鍋湯很「ㄒㄧㄡ（燙的意思）」。

文章被社團管理員轉分享至爆料公社粉專，吸引超過9000人按讚，大家紛紛留言開玩笑，「正確解答」、「阿嬤養的孩子」、「修ㄊㄥˋㄊㄥˋ（熱騰騰的意思）沒錯」、「我真心覺得這個不能給人家扣分」、「這答案沒毛病」、「除了ㄒㄧㄡ，我找不到其他的答案了」。

還有網友分享自己或是曾經看過的類似案例，「看過蝴蝶寫成『ㄏㄨˊㄉㄟˇ』」、「我小一的時候，考卷出一（填空）椅子，我寫一（ㄌㄧㄠˊ）椅子，我媽看到笑翻，但我還是被老師扣了1分」。